Il video più visto del 2020 è quello di Morgan e Bugo, in particolare quello che riguarda il momento dell’addio al palco di Christian Bugatti, dopo che Castoldi aveva cambiato il testo del brano che avevano portato in gara, Sincero. Il video più popolare conquista 17 milioni di visualizzazioni.

Quello di Morgan e Bugo a Sanremo 2020 è il video più popolare tra i non musicali, mentre sul fronte musicale trionfa Alessandra Amoroso con i Boomdabash e Karaoke, con il quale hanno conquistato 95 milioni di visualizzazioni totali.

Le tendenze dei video più visti sono state divise in due categorie, quella musica e non musicale. Tra quelli musicali, vi sono Francesco Gabbani, Ana Mena, Baby K e Chiara Ferragni. In quelli popolari ma non musicali, ci sono parecchi temi legati al lockdown, come quello delle frecce tricolori.

Il numero di visualizzazioni non è solo il metro di giudizio con il quale Google ha determinato quali siano i video più visti del 2020. Si è infatti tenuto conto anche dei picchi di interesse attraverso le interazioni. La classifica è quindi stilata secondo questi parametri, che non sono incentrati solo sulle visualizzazioni.

I video più popolari del 2020 – Non musicali

1. RAI – Sanremo 2020 – Bugo abbandona il palco dell’Ariston 2. Aeronautica Militare – Il sorvolo delle Frecce Tricolori su Roma a 360° 3. Fatto in Casa da Benedetta – Pane comodo fatto in casa senza impasto – Ricetta Facile 4. iPantellas – Video lezioni – Studenti vs Prof – iPantellas w/Favij 5. WhenGamersFail ► Lyon – Intervista a 8 con tutti i miei amici!! (Speciale 3 Milioni) 6. Serie A – Milan 4-2 Juventus | Rimonta clamorosa:il Milan domina la Juve e firma il poker! | Serie A TIM 7. Italia’s Got Talent – Il Golden Buzzer di Federica Pellegrini 8. X Factor Italia – Mydrama conquista Hell Raton con tha Supreme e Mara Sattei 9. MinisteroSalute – Per tornare tutti insieme a sorridere. Come usare le mascherine 10. Jakidale – Da Milano a Roma in monopattino

I video più popolari in Italia – Musicali