Il Silenzio dell’Acqua 2 mette insieme Andrea e Luisa? Sembra proprio che per i due ci sia finalmente un coinvolgimento sentimentale per la gioia dei fan che attendevano con ansia questo momento nonostante il loro passato ma, soprattutto, il rapporto odierno del vice questore con la sua compagna. Proprio nella prima puntata lo abbiamo visto chiederle la mano ma poi tutto si è scontrato contro un muro di problemi per via del duplice omicidio al centro della nuova stagione della fiction. L’esordio de Il Silenzio dell’Acqua 2 non è stato dei migliori visto che Antonella Clerici è riuscita a doppiare Giorgio Pasotti e Ambra Angiolini ed è per questo che Mediaset ha deciso di spostare la puntata al mercoledì.

Cosa succederà adesso nella terza e quarta puntata in onda oggi e il 9 dicembre?

Ne Il Silenzio dell’Acqua 2 va in onda oggi, 2 dicembre, e sarà allora che Luisa e Andrea scoprono che era stata Katja a pagare Rocco e che i due erano amanti e la misteriosa proprietaria del resort aveva fatto in modo che Sara scoprisse la loro relazione. Su suggerimento di Andrea, Roberta è costretta a rivelare al figlio Matteo che Elio avrebbe voluto fargli da padre ma la donna lo aveva giudicato inaffidabile e lo aveva allontanato.

Ecco il promo della puntata:

Beatrice continua a soffrire per la morte della sorella e confessa ad Andrea e Luisa di sapere che Rocco aveva a casa una pistola. Poco dopo anche Giulia conferma che nella sua casa c’era una pistola e che apparteneva al fratello Luca. Le indagini su di lui rivelano che il ragazzo faceva il contrabbandiere, e che anche la madre ne era coinvolta.

Il vero colpo di scena arriverà nella terza puntata de Il Silenzio dell’Acqua 2 in cui Elio e Sergio sembrano sempre più vicini e complici. Entrambi sembrano avere un movente per l’omicidio di Sara ma la novità arriva con Sergio che, dopo aver ferito Don Carlo, fugge e chiede aiuto proprio all’amico. Le divergenze sull’indagine non impediscono ad Andrea e Luisa di ritrovarsi più vicini di quanto non siano mai stati mentre una scoperta sconvolgente li attende all’orizzonte. Cosa succederà adesso?