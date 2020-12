Il Regalo Che Vuoi di RDS e Baz per Save The Children arriva dopo il successo dei brani precedenti, Natale Reggaeton e Portami A Bailar. Questa volta RDS propone un brano prodotto e interpretato da Marco ‘Baz’ Bazzoni con la RDS Christmas Band.

Il titolo del brano è Il Regalo Che Vuoi ed è la canzone solidale natalizia a supporto di Save The Children. Racconta un’esperienza che ognuno di noi colleziona di anno in anno nel periodo di Natale: il ricevimento di un regalo che non vogliamo perché non ci piace o perché non sappiamo cosa farne.

I regali non desiderati, quelli poco utili o veramente brutti trovano spazio nella nuova canzone natalizia Il Regalo Che Vuoi di RDS e Baz per Save The Children, un brano Xmas rock che strapperà un sorriso a tutti sostenendo una buona causa.

Il Regalo Che Vuoi sostiene i bambini in difficoltà di tutto il mondo, aiutati dall’organizzazione mondiale Save The Children. L’intero ricavato del brano verrà devoluto per l’acquisto di regali solidali ai bambini e alle famiglie bisognose.

Il Regalo Che Vuoi di RDS e Baz per Save The Children è disponibile in tutte le piattaforme digitali per l’ascolto in streaming e per il download.

Sulle pagine ufficiali di RDS si legge l’intento del gesto dell’emittente radiofonica: “Il Regalo Che Vuoi vuole sensibilizzare gli ascoltatori a dare valore a tutti quei piccoli gesti che possono fare la differenza, tra cui anche scegliere un regalo solidale per aiutare gli altri”.

La campagna di Save The Children

La campagna di Save The Children sostenuta da RDS è Riscriviamo il Futuro che si pone l’obiettivo di offrire educazione, opportunità e speranza a 100.000 bambini più svantaggiati su tutto il territorio italiano la cui situazione è oggi ancora più drammatica a causa del Coronavirus. La campagna si rivolge a ragazzi e bambini dai 0 ai 17 anni e copre 30 aree territoriali in Italia con l’intento di fornire, beni di prima necessità, materiali per la didattica e supporto allo studio.