Un esempio perfetto di come le serie tv oggi influenzano non solo il nostro immaginario ma anche i nostri interessi, hobby e di conseguenza consumi: La Regina Degli Scacchi, deliziosa miniserie Netflix record di visualizzazioni nell’ultimo mese, ha decretato un enorme aumento delle vendite di scacchiere e libri di strategie del gioco degli scacchi nelle settimane successive al suo debutto sulla piattaforma.

Diventata in sole 4 settimane la miniserie più vista di sempre su Netflix, con visualizzazioni provenienti da oltre 62 milioni di account nel mondo, La Regina Degli Scacchi ha contribuito a rendere più popolare e alla moda che mai il gioco di cui la protagonista della trama, Elizabeth Harmon, diventa giovanissima campionessa mondiale, unica donna in un settore maschile e maschilista negli anni Sessanta.

Un fenomeno di costume diventato anche commerciale. Secondo la società di ricerca NPD Group, che realizza un monitoraggio delle vendite al dettaglio di 165.000 negozi in tutto il mondo, dopo anni in cui la curva delle vendite nel settore scacchi era piatta o in calo, c’è stata una crescita vertiginosa. Nelle tre settimane successive al debutto de La Regina degli Scacchi su Netflix (titolo originale The Queen’s Gambit ), le vendite unitarie di set di scacchi sono aumentate dell’87% negli Stati Uniti e le vendite di libri sulle strategie sono aumentate del 603%.

In particolare, per quanto riguarda i libri, NPD BookScan ha segnalato un incremento per titoli molto specifici sulle strategie degli scacchi, alcuni dei quali peraltro sono proprio citati ne La Regina degli Scacchi: tra i libri dall’incremento di vendita maggiore per singola unità negli Stati Uniti figurano Bobby Fischer Teaches Chess di Bobby Fischer, Chess Fundamentals di Jose Capablanca, Chess For Kids di Michael Basman e The Complete Book Of Chess Strategy: Grandmaster Techniques From A To Z di Jeremy Silman.

Numeri impressionanti e decisamente senza precedenti per un settore di nicchia che non aveva mai avuto un’impennata tanto significativa, ha sottolineato Juli Lennett, consulente dell’industria dei giochi di NPD Group.

L’idea che una serie televisiva in streaming possa avere un impatto sulle vendite di prodotti non è nuova, ma siamo finalmente in grado di visualizzarla attraverso i dati. Le vendite di libri di scacchi e set di scacchi, che in precedenza erano state piatte o in declino per anni, sono aumentate drasticamente quando la nuova popolare serie ha conquistato gli spettatori.

Basata sull’omonimo romanzo di Walter Tevis del 1983 di cui è l’adattamento, La Regina degli Scacchi non dovrebbe avere una seconda stagione, ma i suoi risultati sorprendenti potrebbero fare gola a Netflix e spingerla a rinnovarla per un sequel.