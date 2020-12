Le visite ai congiunti fuori comune è tra gli argomenti più dibattuti nell’ambito del prossimo DPCM del 3 dicembre (in questo articolo troverete le indicazioni sulla data e sull’ora in cui il Premier Conte dovrebbe tenere il classico discorso di rito). La linea da adottare è quella dura per scongiurare la terza ondata da Coronavirus da gennaio 2021. Come riportato da ‘fanpage.it‘, le regole saranno rigide ed entrare in vigore a partire dal 21 dicembre, giorno in cui scatterà probabilmente anche il divieto di spostamento tra le Regioni.

Per quanto riguarda le visite a congiunti fuori comune, le misure restrittive si fanno anche più stringenti: non sarà possibile uscire dal proprio comune di residenza il 25, 26 ed il 1. Le città saranno blindate, mentre non sarebbe in discussione l’apertura di bar e ristoranti nei giorni di Natale e Santo Stefano, che, in zona gialla, dovrebbero poter alzare le saracinesche fino alle 18. Non saranno consentiti festeggiamenti in pubblico ed in privato, con il coprifuoco fino alle 22 che rimarrà in vigore sia nella notte di Natale che in quella di Capodanno. Probabile, quindi, che la Santa Mesa della vigilia sarà anticipata alle 20.

L’intento del Governo è quello di impedire quegli incontri sociali tipici delle festività natalizie che, mai come quest’anno, potrebbero mettere a repentaglio tutti i sacrifici fatti fino a questo momento. Quanto ai ricongiungimenti familiari, con il divieto di spostamento tra Regioni (fatta salva l’eccezione di poter fare ritorno alla propria residenza o domicilio) decade anche la possibilità di trascorrere le festività con i nonni, gli zii, i cugini ed i parenti lontani. La linea del rigore è appoggiata sia dal ministro Speranza che dal ministro degli Affari regionali Francesco Boccia. In buona sostanza, difficilmente saranno consentite le visite ai congiunti fuori comune durante il Natale ed il Capodanno, almeno nei giorni 25, 26 e 1. Attendiamo il discorso del Premier Conte per la conferma e per tutti i dettagli del caso.