Bay Yanlış (Mr Sbagliato) con Can Yaman e Ozge Gurel diventa Mr Wrong e sbarca su Canale5. Questo è quello che possiamo annunciare dopo la conferma da parte dei vertici Mediaset di quello che era nell’aria ormai da un po’. La serie turca che ha visto come protagonisti proprio i due amati attori già noti in Italia ormai da qualche anno, sono tornati insieme per un nuovo progetto fresco e romantico che, però, non ha avuto lunga vita, con buona pace di Can Yaman che si è detto più volte deluso dalla cancellazione della serie.

Le cose potrebbero cambiare adesso visto che Mediaset si è interessata alla serie annunciando la messa in onda già prossimamente e non nell’estate come fa di consueto. In particolare, nel comunicato si legge: “Prima visione assoluta per la serie con protagonista il neo-sex-symbol Can Yaman, che sul set ritrova Özge Gürel, con la quale aveva già fatto coppia in Bitter Sweet, sempre in onda su Canale 5 nell’estate 2019“.

Al momento non vi è una data precisa di messa in onda e nemmeno una collocazione ma molto dipenderà dai continui cambiamenti che la rete continua a fare in questi giorni non solo per via della pandemia che non ha permesso riprese, show e concerti, ma anche dagli ascolti. In molti sono pronti a pensare che la serie potrebbe addirittura sbarcare in prima serata come presto succederà con DayDreamer atteso per tre prime serate da gennaio al giovedì. Altri ancora sono convinti che l’annuncio sia relativo al pomeriggio visto che presto Canale5 dovrà dire addio a Il Segreto ormai agli sgoccioli.

La trama di Bay Yanlış o Mr Wrong rivela che Ezgi è “vittima” delle sue scelte sbagliate in amore ma adesso è pronta a lasciarsi le sue frequentazioni fallimentari alle spalle per cercare l’uomo giusto con cui trascorrere il resto della vita. Crede sia giunto il momento di trovare un po’ di stabilità lasciando da parte il cuore e pensando con la testa e così in suo aiuto corre il suo vicino di casa, Özgür, un ricco barista dalla vita piuttosto superficiale. Cosa succederà a quel punto?

La serie è andata in onda in estate ma poi in autunno, quando doveva riprendere la messa in onda, è stata cancellata. Cambierà qualcosa con l’arrivo in Italia e il sicuro successo?