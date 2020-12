La maglia Napoli Argentina, che gli azzurri hano sfoggiato domenica sera al San Paolo (che presto verrà titolato proprio al Pibe de Oro, ndr.) contro la Roma in ricordo di Diego Armando Maradona, sarà messa in vendita, come confermato da Enrico Caruso, distributore Kappa in Campania. Come riportato da ‘calcionapoli24.it‘, intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo da Punto Nuovo Sport Show, il responsabile ha fatto sapere che verrà soddisfatto il 10% scarso delle richiesta per la maglia Napoli Argentina, che ha fatto registrare un boom di domande clamoroso (com’era facile preventivare vista la grande passione del popolo napoletano nei confronti della propria squadra del cuore, ed in particolare per la leggenda argentina, che ci ha purtroppo lasciato lo scorso mercoledì per via di un edema polmonare dovuto ad un’insufficienza cardiaca acuta).

Gli store ufficiali l’avranno a disposizione nel giro di 10 giorni (sold-out entro 48 ore). Manca la versione europea della maglia Napoli Argentina, anche se gli azzurri potranno tornare a giocarci all’occorrenza. Enrico Caruso ha confermato quanto era trapelato nelle ore antecedenti alla partita Napoli-Roma (ve ne avevamo parlato in questo articolo): il completo da gioco, che corrisponde al quarto kit del club partenopeo, è arrivato proprio in concomitanza con la morte di Maradona, per una pura e futile casualità.

Non si conosce ancora il prezzo maglia Napoli Argentina, anche se dovrebbe essere di 89 euro, proprio come nel caso delle altre casacche gara (Home, Away e Third), disponibili ormai da svariate settimane sul sito del Napoli Store (come pure nei negozi autorizzati). Chi vorrà acquistare la maglia Napoli Argentina potrà farlo nell’arco di 10 giorni (i completi verranno consegnati in tutti i punti vendita concessionari). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo il prima possibile.