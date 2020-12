L’idea è complessa e non di facile attuazione, almeno a dicembre, ma il fatto stesso che ora si ipotizzi la possibile riapertura palestre prima del 2021, puntando magari sull’idea della zona bianca, è già di suo un successo incoraggiante per coloro che seguono la vicenda. Anche dagli ambienti medici, come avete osservato di recente attraverso un altro nostro articolo, sono arrivate indicazioni interessanti e favorevoli ad una ripresa delle attività sportive immediata in quei centri dove c’è il pieno rispetto dei protocolli. Ora, però, tocca concentrarsi sul DPCM di dicembre.

Non è esclusa la riapertura palestre a dicembre in zona bianca

Ci sono due aspetti da prendere in esame questo martedì a proposito della possibile riapertura palestre a dicembre in zona bianca. Per contestualizzare al meglio il tutto, bisogna dapprima comprendere in cosa consista quest’area. Si tratta di una proposta del governatore Toti, che ritiene giusto istituire delle zone da rendere operative per le regioni che meglio si stanno comportando meglio dal punto di vista dei contagi e della pressione ospedaliera. Insomma, un Natale più libero lì dove si registra un indice RT più basso.

Proposta complessa, che ovviamente non vede tutti d’accordo, ma che potrebbe trovare applicazione parziale. Cosa vuol dire? Non si esclude che possa essere possibile ufficializzare qualche apertura extra, rispetto alle zone gialle, coinvolgendo in questo caso anche la riapertura palestre. Questa, almeno, l’anticipazione che è stata fornita in queste ore da una fonte autorevole come il Corriere della Sera. Solo voci, lo ripeto, ma rispetto a qualche giorno fa abbiamo quantomeno un argomento sul tavolo di cui dibattere.

Vedremo se e dove ci sarà una riapertura palestre a dicembre, fermo restando che buona parte del Paese si sbloccherà sotto questo punto di vista solo nello scorcio iniziale del 2021. Cosa vi aspettate dal DPCM di dicembre?