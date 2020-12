Un aggiornamento complesso, quello impostato su MIUI 12 per tanti utenti in possesso di smartphone Xiaomi e Redmi, almeno stando alle indicazioni che abbiamo raccolto in questi mesi. La situazione, anche ad inizio dicembre, non pare destinata a cambiare, perché se da un lato ci sono indiscrezioni su bug risolti dal produttore asiatico, come del resto avevo riportato anche la scorsa settimana sul nostro magazine, al contempo nuove anomalie si stanno affacciando all’orizzonte. Ecco perché, questo martedì, ritengo utile un punto della situazione.

I recenti problemi risolti con MIUI 12 per utenti Xiaomi

Andiamo con ordine, perché lo scorcio finale di novembre è stato caratterizzato da segnali incoraggianti per l’utenza Xiaomi. Da un lato, quanto scritto da noi da pochi giorni fa, mentre dall’altro pare che gli sviluppatori abbiano risolto diversi bug trovati su dispositivi come i vari Redmi Note 7, Redmi 6 Pro e Poco X3. All’interno dei vari forum a tema, si menziona ad esempio la risoluzione di vecchie anomalie per MIUI 12, come nel caso dei problemi di crash dell’app Poco X3 Discord, oltre a quelli del server audio.

Nuovi bug all’orizzonte per MIUI 12 a dicembre

La nota stonata, oggi 1 dicembre, ce la riporta invece Piunika Web. A detta della fonte, infatti, da un po’ di giorni a questa parte molti utenti con dispositivi Xiaomi e Redmi segnalano che launcher di terze parti come Nova Launcher ed altri non funzionino bene con MIUI 12. Secondo un post apparso su Reddit, infatti, abbiamo più di un utente che evidenzia come le impostazioni di Nova Launcher sul proprio dispositivo si siano interrotte dopo aver portato a termine il download dell’aggiornamento MIUI 12.

Va notato che anche i dispositivi Samsung con One UI 2.0 e 2.1 avevano problemi simili. Staremo a vedere se anche Xiaomi sarà in grado o meno di mettersi alle spalle questo nuovo bug con MIUI 12 in tempi ristretti, come sperano gli utenti da un po’ di giorni. Anche voi lo avete riscontrato?