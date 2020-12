Riparte dalla prima stagione la programmazione di Forever su TopCrime: il poliziesco dal registro fantasy, creato da Matthew Miller, ha avuto una sola stagione da 22 episodi, trasmessa per la prima volta in Italia da Premium Crime nel 2015 e successivamente in chiaro da TopCrime nel 2016.

Ora la serie statunitense riparte sul canale 39 del digitale terrestre, con una programmazione di tre episodi di Forever su TopCrime ogni mercoledì in prima serata.

Forever su TopCrime è incentrata sul brillante medico legale di New York Henry Morgan, che con le sue abilità deduttive e la grande esperienza acquisita nel corso della sua lunga vita lavora come medico legale per la polizia di New York.

A renderlo un collaboratore prezioso è il fatto che Morgan sia praticamente immortale: il medico continua a vivere da oltre 200 anni, perché inspiegabilmente, ogni volta che muore, il suo corpo si disintegra e rinasce nelle acque dell’East River.

Un uomo ma allo stesso tempo una creatura immortale: Morgan vive la sofferenza e il dolore come tutti gli esseri umani, soprattutto perché la sua condizione lo ha costretto ad assistere alla morte di tutte le persone care e infine a desiderare lui stesso, un giorno, di poter morire per mettere fine a quella che considera una maledizione. Ma Morgan non è l’unico in questa condizione: lo scopre un giorno, quando un tale Adamo gli si avvicina sostenendo di avere la sua stessa caratteristica di immortalità.

Ad impegnare la lunga vita di Morgan è la collaborazione con Jo Martinez, la detective dell’undicesimo distretto della polizia di New York di cui diventa anche grande amico. Protagonista della serie e Ioan Gruffudd nei panni di Harry Morgan, mentre Alana de la Garza interpreta la detective Jo Martinez. Inoltre Joel David Moore interpreta Lucas Wan, aiutante del medico legale mentre Lorraine Toussaint è la Tenente Joanna Reece, capo di Jo ed Henry. Infine, il misterioso Abramo è interpretato da Judd Hirsch, unico a conoscere e condividere il segreto del protagonista.

Il ritorno di Forever su Top Crime è fissato al mercoledì sera con tre episodi in prima serata, a partire dalle 21:10.