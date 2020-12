In Lezioni Di Volo di Wrongonyou c’è tutta la sensibilità che un artista riesce magistralmente a riversare sul suo lavoro. Chi scrive canzoni, del resto, sa come mettersi a nudo senza mostrare troppo, e questo lo avevamo imparato nel 2019 quando lo avevamo incontrato in occasione dell’uscita di Milano Parla Piano, il primo disco con cui il cantautore ha scelto la lingua italiana per fare musica.

Quest’anno Lezioni Di Volo di Wrongonyou fa parte della rosa dei brani finalisti di AmaSanremo e si presenta come un pezzo pop acustico, con parole semplici che evocano l’amore incondizionato di un uomo verso la persona che riesce a farlo volare – appunto – e soprattutto a fare breccia nei suoi spazi personali.

La storia di Wrongonyou, all’anagrafe Marco Zitelli, nasce da Soundcloud. Nella piattaforma più utilizzata dagli artisti emergenti il giovane artista romano era solito caricare i suoi brani. Nel 2013 la sua musica viene notata da un professore della Sound Technology dell’Università di Oxford che gli offre la possibilità di registrare alcuni brani del suo repertorio. Wrongonyou non perde tempo e grazie a questa esperienza riesce a farsi notare in alcune delle più grandi città del mondo, da Bruxelles a Parigi.

Lezioni Di Volo di Wrongonyou è come la sommatoria di tutte queste esperienze e soddisfazioni. Un brano accurato anche nei suoni, in cui percepiamo sempre il taglio folk-pop del cantautore romano che non rinuncia al calore delle chitarre acustiche e agli spaccati di vita personale dolcemente trasposti al servizio dell’arte.

Con 20mila follower su Instagram e un bagaglio culturale musicale che si fa sentire, Marco Zitelli riesce a coniugare la passione per il mondo dei suoni con il suo vissuto, una forza che viene fuori maggiormente da quando ha scelto di cantare in italiano. Di seguito il testo di Lezioni Di Volo di Wrongonyou.

Testo