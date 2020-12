Ci sarà anche il Galaxy S21 Plus nella nuova gamma di smartphone con cui “mamma” Samsung andrà ad inaugurare il prossimo anno. Ancora leader del settore mobile – con Xiaomi a guadagnare punti e superare addirittura Apple nelle quote di mercato -, la compagnia sudcoreana è infatti al lavoro per rinnovare la sua offerta, con un lancio previsto già per il mese di gennaio del 2021.

Lancio, quello dei Samsung S21, che si fa quindi sempre più vicino. Non a caso, le indiscrezioni in merito non mancano, considerando che nelle ultime settimane abbiamo potuto abbracciare non solo rumor sulla possibile data di uscita, ma pure sulle caratteristiche che ne definiscono il profilo tecnico e quelle che vanno invece a concretizzarne il design. Una delle più grandi novità, che andranno a toccare anche il Galaxy S21 Plus, riguarda proprio l’aspetto estetico, con la società orientale a quanto pare intenzionata a rinunciare ai bordi curvi – che resteranno come esclusiva del modello Ultra -, per andare invece a sposare cornici decisamente più sottili e simmetriche. A cambiare dovrebbe essere anche l’elemento che caratterizza il comparto fotografico: non vedremo più la soluzione più anonima scelta per gli S20 attuali o quella cromata utilizzata su Note 20 e sul pieghevole Z Fold 2, ma un’evoluzione dalle linee più morbide e capaci di seguire quelle dell’intero device mobile.

Queste insistenti voci di corridoio hanno trovato oggi conferma nei render pubblicati dal portale Pigtou, che potete ammirare anche voi grazie al video presente poco più in alto in questo stesso articolo. Non solo, le immagini provano ad immaginare i nuovi top di gamma Samsung – e qui nello specifico il Samsung Galaxy S21 – con una inedita colorazione argentata, decisamente più brillante – ed ammaliante! – di quella Cosmic Gray che ha caratterizzato i Galaxy S20. Voi cosa ne pensate, vi piacerebbe poter scegliere questo colore al momento dell’acquisto?