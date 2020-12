Che ci fanno i Sex Pistols e Bill Grundy nello stesso perimetro di vetro, nel mondo dei tubi catodici? La storia, questo è. Johnny Rotten non è certo un tronista che deve fare il piacione, e nemmeno un influencer che mette la sua faccia al servizio di un endorsement. Il 1° dicembre 1976 i Sex Pistols sono sulla cresta dell’onda: è appena uscito il singolo Anarchy In The UK, hanno appena firmato con la EMI e decidono di arrivare in studio con i fumi di una sbronza.

L’arrivo di quei 4 punkettari scapigliati è stato deciso all’ultimo momento, visto che inizialmente il loro spazio era destinato ai Queen. Arrivano i Sex Pistols e tutto scompare. Sono le 18 e parte la diretta del Today Show. Bill Grundy cerca di provocare i ragazzi: “Sono ubriachi quanto me”. Nessuna risposta, se non qualche sorrisetto malizioso. Il bassista Glen Matlock resta pacato ma qualcosa si spezza quando Grundy chiede al chitarrista Steve Jones come abbiano speso le 40mila sterline arrivate dall’etichetta. “Le abbiamo spese tutte, ca**o”.

Quando Grundy fa una domanda su Mozart Johnny Rotten risponde “sh*t”. Il conduttore gli chiede di ripeterlo ad alta voce. Rotten tentenna, poi esclama “sh*t!”. Dire “mer*a” in diretta televisiva è tanta roba, specialmente se a dirlo sono 4 sgherri mai visti prima. Tra le roadies della band, in studio, c’è anche una giovanissima e ancora sconosciuta Siouxsie Sioux che attira l’attenzione del conduttore. “Ho sempre sognato di incontrarti”, dice a un Grundy che inizia a bullarsi. Lui le propone di incontrarsi dopo lo show e in quel momento perde la pazienza Steve Jones e gli insulti passano da “porco” a “basta**o”, fino al gran finale quando i Sex Pistols ballano sulle note del jingle di chiusura.

L’incidente tra i Sex Pistols e Bill Grundy vale una carriera: Grundy viene sospeso e il suo programma cancellato, ma tutti ricorderanno che quella puntata del Today Show ha permesso al punk di entrare nelle case di tutti, scandalizzando quanto basta per diventare un fenomeno.