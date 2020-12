Sandra Milo è sicuramente una delle protagoniste del cinema e della televisione italiana, una delle poche che sa regalare emozioni ma anche grandi momenti di tash che i fan adorano. Ecco perché la partecipazione di Sandra Milo a Oggi è un Altro Giorno è un evento storico che bisogna immortalare e ricordare bene per quello che l’attrice ha saputo regalarci ancora una volta. La vita, la carriera, i suoi folli amori come amante di Federico Fellini (17 anni insieme) o con Bettino Craxi (un amore durato due anni) con sullo sfondo storie di violenza e di dolori enormi come quello legato alla morte della madre che lei stessa ha aiutato a morire.

Una delle ultime, vere dive italiane e all’età di 87 anni non solo si è spogliata per la copertina del magazine Flewid, apparendo in uno scatto che ha conquistato tutti tra complimenti e like, ma oggi è stata ospite di Serena Bortone nel pomeriggio di Rai1 rivelando quanto sappia ancora essere felice nonostante tutto quello che ha vissuto nella vita: “Mi rende felice un raggio di sole che entra dalle tapparelle la mattina, mentre sono a letto. E poi il mio nipotino che ha 5 anni e mezzo, è intelligentissimo ed è la mia vita”.

Proprio della sua vita ha voluto parlare Sandra Milo a Oggi è un altro giorno spiegando: “Vivevo con mia nonna e una sorella più piccola. Ero molto legata a mia mamma, un giorno sono andata a trovarla in carcere e sono riuscita a parlare con lei attraverso la porta, scoprendo che era ancora viva. Avevo 12, 13 anni e non sapevo come tornare a casa la sera, da sola al buio”.

Proprio quando sua madre si è ammalata di tumore restando paralizzata, lei ha dovuto scegliere di aiutarla a morire mettendo da parte il suo egoismo: “Era una donna piena di vitalità, ma non voleva più vivere così. E poi aveva perso la speranza … Non ho rimorsi, l’ho fatto con grandissimo dolore perché l’amavo tantissimo“.

Ciliegina sulla torta proprio la storia dei grandi amori della sua vita. Sandra Milo è stata sposata quattro volte e ha dato alla luce tre figli ma non ha mai dimenticato il suo grande amore Fellini, l’uomo con il quale è stata sedici anni ma che ha lasciato nel momento in cui lui voleva rendere pubblica la loro relazione: “Era meraviglioso, sapeva leggere nell’animo della gente. L’ho amato tantissimo.. A volte i grandi sentimenti ti colpiscono in maniera così violenta che non ti puoi ribellare, non valgono le ragioni”.