Rihanna e Asap Rocky fidanzati. Queste sono le ultime indiscrezioni che emergono da People, secondo il quale i due artisti avrebbero trasformato la loro amicizia in qualcosa di più importante.

Sembrerebbe che la relazione duri da diversi mesi, dopo che Rihanna aveva chiuso la relazione con il miliardario saudita Hassan Jameel. Quelle che erano rimaste nel campo delle indiscrezioni sembrano oggi delle conferme, suffragate dalle immagini comparse sui social.

I due si conoscono da molto tempo. Asap Rocky, il cui vero nome è Rakim Kayers, era stato l’artista di apertura del Diamonds World Tour di Rihanna nel 2013. Il rapper era quindi apparso nel remix di Cockiness. Rihanna gli aveva poi restituito il favore per Fashion Killa, mentre alla fine del 2019 lo aveva raggiunto in Svezia per assistere a uno dei suoi concerti. Asap Rocky era stato arrestato proprio in Svezia, qualche tempo fa.

Sono già parecchie le foto che li ritraggono insieme, tra red carpet e copertine. Il rapper era stato anche uno dei protagonisti della campagna beauty Fenty Skin. Asap Rocky aveva quindi dichiarato: “La cosa più difficile del lavorare con Rihanna è stato cercare di essere seri, di non ridere tutto il tempo, di non divertirsi troppo”.

La scelta di Asap Rocky per la promozione della campagna Fenty Skin non è stata casuale, ma decisa per lanciare un chiaro messaggio genderless: “Tutto inizia con la base. Sappiamo tutti quanto sono ossessionata dalla pelle bella e sana, quindi che tu voglia truccarti o al contrario non truccarti affatto, in ogni caso devi avere sempre una pelle luminosa e curata. Chiunque ti abbia detto che la cura della pelle ha un genere, ti ha mentito! Il mio tipo di pelle è complicato quanto lo sono gli uomini. Cercate sempre di dire che le donne sono complicate, ma voi lo siete!”.