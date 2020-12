Non sono così isolate le segnalazioni da parte di utenti che si ritrovano con uno smartphone Huawei limitato da un problema molto fastidioso. Soprattutto coi device di ultima generazione (o quasi), capita di fare i conti con bug che vanno al di là di quanto riportato alcune settimane fa, a proposito dell’autonomia dei device dopo il download di EMUI 10.1. Mi riferisco al fatto che in determinate circostanze pare sia impossibile portare la carica residua della stessa batteria al 100%. In specifici casi, non si arriva neanche al 70%.

Perché la batteria di un Huawei non arriva al 100% di carica

Per quale ragione si fa fatica a portare la batteria di un Huawei al 100% di carica? Ad oggi, una risposta completamente focalizzata sul problema ed in grado di farci archiviare la vicenda non c’è, però scavando sui canali social del produttore mi sono imbattuto in un feedback dell’assistenza italiana che potrebbe fare al caso vostro. Qualora abbiate fatto i conti con anomalie di questo tipo, infatti, potete provare a seguire le seguenti indicazioni:

“Ti suggeriamo di verificare se sul tuo dispositivo è attivata la funzione Smart Charge. Accedi ad impostazioni > batteria > altre impostazioni batteria > smart Charge > off. Se è attivata la funzione Smart Charge, l’AI del sistema apprenderà dalle tue abitudini di carica. Quando il sistema rileva che tendi a caricare il telefono per un periodo di tempo prolungato (ad esempio di notte), può attivare automaticamente Smart Charge per mettere in pausa la carica quando il livello della batteria raggiunge un certo valore durante la carica“.

Insomma, occorre fare molta attenzione ad un problema non così isolato, quando si parla delle batterie montate sugli smartphone Huawei degli ultimi due anni. Anche a voi è capitato qualcosa di simile? Fatecelo sapere lasciando un commento a fine articolo.