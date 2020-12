Tiene banco in queste ore la questione tanto dibattuta sulla fine zona rossa in Campania. La scorsa settimana, sulle nostre pagine, ho già avuto modo di parlare di questa prospettiva con un altro articolo, grazie ad un trend finalmente incoraggiante per quanto concerne la curva dei contagi Covid. Occorre premettere che non ci sarebbe il doppio salto verso la zona gialla, con percorso inverso rispetto a quanto avvenuto tre settimane fa, ma uno step intermedio caratterizzato dalla zona arancione.

Fine zona rossa in Campania ad inizio dicembre: cosa cambia con la zona arancione

Quali sono le ultime notizie che alimentano le speranze di chi desidera la fine zona rossa in Campania? Pare confermata una data cruciale, quella del 3 dicembre, che potrebbe mutare l’attuale assetto delle regioni e le relative colorazioni a seconda delle aree a rischio. Oggettivo ed innegabile che la situazione in Campania sia migliorata molto, sia in termini di contagi, sia soprattutto per quanto riguarda la pressione ospedaliera, con terapie intensive e ricoveri che fanno registrare “il segno meno” quasi ogni giorno.

Cosa comporterebbe la fine zona rossa in Campania e l’arrivo di quella gialla? Dal punto di vista di bar e ristoranti i cambiamenti sarebbero minimi, potendo lavorare con asporto e consegne a domicilio. Ci sarebbe, invece, la riapertura dei negozi e di altre attività, che potrebbero agevolare ad esempio lo sport. Pur restando nel proprio Comune, potremo lasciarlo nell’ambito di ciò che è concesso, allargando non di poco i paletti imposti alle libertà individuali.

Il tutto, come sempre, facendo appello al buon senso delle persone. L’addio e la fine zona rossa in Campania potrebbe essere cruciale dal punto di vista commerciale nel periodo natalizio, ma solo il rispetto di regole e protocolli eviterà una terza ondata. Insomma, anche con passaggio a zona arancione dal 3 dicembre, sarà fondamentale la massima attenzione da parte di tutti.