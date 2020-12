Continua il ciclo di repliche de Il Commissario Montalbano su Rai1, stasera 1° dicembre andrà in onda La piramide di fango. Trasmessa per la prima volta il 7 marzo 2016, la puntata aveva surclassato la puntata precedente (ovvero Una faccenda delicata) con 10.333.000 spettatori e il 40,95% di share. L’episodio è diretto da compianto regista Alberto Sironi ed è tratto dall’omonimo romanzo di Andrea Camilleri pubblicato nel 2014.

La piramide di fango vede Montalbano indagare sulla morte di Gerlando Nicotra, contabile, il cui corpo è stato rinvenuto nella stessa impresa edile dove lavorava. La vittima viveva con la bellissima moglie tedesca, Inge. Il Commissario capisce di trovarsi davanti a un caso assai complesso e strano. Tanto per cominciare, Inge è sparita e non è possibile quindi carpire informazioni sul marito morto. Inoltre Gerlando e sua moglie non vivevano soli come tutti credevano. Pare infatti che la coppia coabitasse con una terza persona, un uomo che nessuno conosce, probabilmente anziano. Inoltre, nella casa vi erano anche delle pistole, sia nella camera dei Nicotra, sia in quella del misterioso ospite.

Il caso Nicotra s’intreccia ben presto col tentato omicidio subìto da Saverio Piscopo, muratore che aveva cominciato a parlare con la giornalista Lucia Gambardella a proposito delle irregolarità commesse dall’impresa presso cui lavorava. La Gambardella è una cronista coraggiosa e combattiva e da tempo indaga su una serie di appalti truccati a Vigata. L’edilizia è spesso il terreno fertile per accordi segreti fra politica e criminalità. Montalbano, però, intuisce subito che la donna ha messo le mani in qualcosa di molto pericoloso e cerca in ogni modo di suggerirle cautela e di proteggerla. Salvo si rende anche conto che, chiunque abbia tentato di fare fuori Piscopo, ci proverà ancora. Ormai ne è più che sicuro: la morte di Nicotra e i tentativi di uccidere Piscopo sono collegati tra loro e hanno a che fare con un enorme giro di corruzione e malaffare riguardante varie imprese edili della provincia.

Nel cast de “La piramide di fango”, Luca Zingaretti è nuovamente affiancato da Cesare Bocci (nel ruolo di Mimì Augello) e Peppino Mazzotta (Giuseppe Fazio). A loro si aggiungono: Sonia Bergamasco nel ruolo di Livia, Teresa Mannino è Lucia Gambardella; Ubaldo Lo Presti è PM Jacono; Mimmo Mignemi è Ignazio Nicotra; Tony Laudadio è Emilio Rosales; Federico Benvenuti è Gerlando Nicotra; e Yuliya Mayarchuk è Inge Schneider.

L’appuntamento con Il Commissario Montalbano e La piramide di fango è per stasera alle ore 21:25.