Arriva Mariah Carey’s Magical Christmas Special su Apple TV, il più grande spettacolo di Natale che non dobbiamo più attendere. Dal 1994, infatti, la popstar si è conquistata il titolo di regina delle festività grazie all’intramontabile hit All I Want For Christmas Is You che ogni anno raggiunge il record tra i brani pop più ascoltati.

L’arrivo di Mariah Carey’s Magical Christmas Special su Apple TV è programmato per venerdì 4 dicembre 2020. Non sarà un semplice concerto in streaming, una tendenza peculiare di questo anno infausto che ha visto l’intero mondo della musica ridimensionarsi nell’approccio con il pubblico e nell’organizzazione degli eventi.

L’evento, infatti, ospiterà musica dal vivo ma anche tanti balletti, coreografie, animazioni e – stando a quanto dichiara Apple – tanti amici della popstar. Saranno presenti, infatti, Snoop Dogg, Ariana Grande, Jennifer Hudson, Jermaine Dupri, Billy Eichner, Misty Copeland, Tiffany Heddish, Mykal-Michelle Harris e potremo vedere anche i due figli di Mariah Carey, Monroe e Moroccan, gemelli di 9 anni.

Il filrouge che segnerà lo spettacolo di Natale della popstar sarà una storia commovente, e non mancherà di certo la possibilità di ascoltare la storica hit All I Want For Christmas Is You con la quale Mariah Carey vinse 4 dischi di platino. Il singolo uscì il 1° novembre 1994 come anticipazione dell’album Merry Christmas.

Per l’occasione la popstar diventa la “migliore amica di Babbo Natale”, perché “solo lei poteva mettere in piedi” uno spettacolo per salvare il Natale dopo un annus horribilis come questo. Di allegria, del resto, c’è tanto bisogno e in questi giorni gli artisti si stanno impegnando per mettere la loro arte al servizio delle festività, come abbiamo appreso da Alanis Morissette con la sua cover di Happy Xmas di John Lennon e da Liam Gallagher che ha pubblicato il singolo All You’re Dreaming Of.

Di seguito il trailer ufficiale di Mariah Carey’s Magical Christmas Special, su Apple TV dal 4 dicembre.