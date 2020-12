Lewis Hamilton positivo al Covid-19. Dal Sakhir giunge la notizia che il sette volte campione del mondo di Formula1 salterà la seconda gara in Bahrain dopo i risultati del tampone effettuato nella giornata di ieri 30 novembre. Al momento il pilota della Mercedes si trova in isolamento, secondo i protocolli di sicurezza anti Coronavirus.

In un comunicato stampa, divulgato nelle ultime ore, il team fa sapere che Lewis ha effettuato tre tamponi la scorsa settimana e i risultati sono stati tutti negativi. L’ultimo era stato fatto domenica pomeriggio dopo la prima gara in Bahrain. “Tuttavia, lunedì mattina Lewis si è svegliato con dei lievi sintomi ed è stato informato che una persona con cui era entrato in contatto prima del suo arrivato in Bahrain era stato risultato positivo”, continua il comunicato. Lievi sintomi a parte, Lewis Hamilton, fa sapere il team Mercedes, è comunque in buona salute e “l’intera squadra gli augura di guarire presto”.

Nel corso della giornata verrà annunciato il nome del pilota che lo sostituirà in Sakhir, mentre secondo alcune voci sarebbero due i possibili candidati. Il primo è Vandroorne, favorito in quanto terzo pilota della scuderia, ma nella giornata odierna è impegnato nei test di Formula E a Valencia. Altrimenti c’è l’opzione Esteban Gutierrez. In ogni caso, i tifosi non dovranno aspettare molto per conoscere il sostituto, dato che la Formula1 tornerà in pista questo weekend. Sul web, gli appassionati iniziano a fare previsioni su chi approfitterà dell’assenza del pilota inglese per aggiudicarsi il podio, tra chi punta su Valterri Bottas, secondo pilota della Mercedes, e chi su Max Verstappen con la sua Red Bull.

Il mondiale è già stato vinto da Lewis Hamilton che si è così laureato sette volte campione del mondo, eguagliando il record di Michael Schumacher.

Ecco il comunicato stampa per intero pubblicato dal team Mercedes nelle ultime ore: