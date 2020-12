Le vacanze di Natale di Amici di Maria De Filippi quest’anno saranno particolarmente lunghe: stop al programma per circa un mese, questa la decisione di Mediaset. Ci si ferma il 12 dicembre per riprendere il 9 gennaio del prossimo anno. SCOPRI IL CORPO DOCENTE DI AMICI 2020!

Per consentire ai concorrenti del programma di tornare a casa e di trascorrere le feste con le loro famiglie, la decisione della produzione di Amici di Maria De Filippi è quella di sospendere il programma da metà dicembre 2020 a metà gennaio 2021. I ragazzi potranno fare ritorno dai rispettivi affetti per poi riprendere il proprio posto tra i banchi di Amici dopo l’Epifania. Nel frattempo, durante le festività natalizie, non ci sarà né lo speciale del sabato pomeriggio su Canale 5 né il Daytime su Italia 1, dal lunedì al venerdì.

L’ultimo appuntamento del sabato pomeriggio è in programma per il 12 dicembre, dalle ore 14.10, su Canale 5; per quanto riguarda il Daytime, invece, lo stop è fissato per venerdì 11 dicembre. I ragazzi di Amici 2020 potranno trascorrere con le rispettive famiglie sia il Natale che il Capodanno e anche l’Epifania; faranno ritorno sui banchi subito dopo per lo speciale di sabato 9 gennaio 2021, questo il primo appuntamento del nuovo anno.

La striscia quotidiana su Italia 1, invece, riprenderà lunedì 11 gennaio al solito orario: le 19.00. Le vacanze di Natale di Amici di Maria De Filippi 2020 si chiuderanno ufficialmente con la Befana. A seguire, fino alla fase serale non ci saranno altre interruzioni in programma e il cast di cantanti e di ballerini andrà via via a delinearsi in modo definitivo con l’interruzione delle sfide.

Se al momento è chiaro il macchinoso regolamento di Amici 2020 per quel che riguarda questa prima fase del programma, non è stato accennato quello della fase serale né si conoscono le modalità di svolgimento. Sarà ammesso il pubblico in studio? Dopo la scorsa edizione del serale completamente senza pubblico, si attendono aggiornamenti e delucidazioni sulle misure anti Covid-19 che potrebbero impattare anche sullo svolgimento della fase conclusiva del talent show di Maria De Filippi.