Justin Bieber padre, ma è ancora troppo presto. L’artista canadese partecipa a The Ellen DeGeneres Show del 1° dicembre, ma ci sono già alcune anticipazioni dell’intervista che rilascerà nel corso della puntata.

Tra le dichiarazioni rese al conduttore del programma, anche quella che riguarda il desiderio di avere dei figli, parecchi, dalla moglie Hailey. Bieber ha scherzato sugli spazi vuoti del suo collo, quelli che dovrebbero essere occupati dai tattoo dedicati ai suoi eredi.

Questi spazi vuoti, a detta di Justin Bieber, comparirebbero anche sulla schiena e sarebbero tutti destinati ai suoi figli, da omaggiare con un segno indelebile una volta nati.

Dice Justin Bieber:

“Avrò tanti bambini quanti Hailey deciderà di averne. Mi piacerebbe avere una piccola tribù, ma il corpo è suo deciderà lei cosa fare. Penso che li desideri anche lei, almeno due o tre”.

L’artista canadese ha poi dichiarato il motivo per il quale abbiano deciso di aspettare ancora prima di diventare genitori. Ecco cos’ha dichiarato a Ellen DeGeneres:

“Penso che Hailey abbia ancora alcune cose che vuole realizzare come donna e penso che non sia ancora pronta. E penso che questo sia giusto”.

Justin Bieber ha spesso parlato della moglie, soprattutto in relazione all’apporto da lei ricevuto durante la lunga depressione che lo aveva colpito. L’artista si dice, ora, completamente guarito, grazie alla vicinanza continua di Hailey che gli ha consentito di superare i momenti bui.

Ad Hailey è dedicato anche uno dei brani di Changes, che Justin Bieber aveva anche deciso di trasformare in un singolo. Yummy è stato rilasciato a qualche settimana dalla pubblicazione del nuovo album che ha destinato al 14 febbraio. Il disco è stato raccontato anche nel corso del documentario che ha pubblicato in esclusiva su YouTube. Il nuovo album era stato annunciato per la fine del 2020, ma non si hanno ancora notizie in merito.