La cavalcata di Fortnite e della sua giocatissima Battaglia Reale pare non volersi proprio arrestare. Con una Stagione 4 caratterizzata dalla presenza di diversi volti cari ai fan Marvel ed una quinta che si prepara a mettere in scena quello che i ragazzi di Epic Games definiscono il più grande evento mai visto nella storia dello sparatutto multiplayer – e dedicato al divoratore di mondi Galactus -, il titolo non ha dunque alcuna intenzione di mollare la presa e di far scemare la sua speciale attrattiva nei confronti della community geek. Anche a fonte del recente debutto sulle console di nuova generazione di Sony e Microsoft, vale a dire le richiestissime PS5, Xbox Series X e Xbox Series S.

Non solo, dopo un lungo periodo di necessario assestamento, la software house americana è andata a riaprire le porte di Supporta un Creatore nella Modalità Creativa di Fortnite, presentando di fatto la versione 2.0 dell’iniziativa, che permette ancora una volta ai content creator di guadagnare con Fortnite Capitolo 2 e gli altri giochi presenti su Epic Games Store. Come spiegato dagli sviluppatori, il requisito minimo per aderire al programma è quello di aver raggiunto almeno 1000 follower su uno dei social network supportati, come Facebook, YouTube, Twitch, Twitter e Instagram. Fatta la registrazione, si anno poi 60 giorni di tempo per impostare un profilo utile per ricevere i pagamenti. Scaduti i termini indicati, non sarà più possibile accedere a questo sistema con lo stesso account, pur potendo continuare a giocare senza limitazioni.

Non solo, tra le nuove regole di Supporta un Creatore 2.0 in Fortnite, vi è pure quella che prevede che chiunque non dovesse ottenere guadagni pari o superiori a 100 dollari nel primo anno dall’adesione vedrà l’account disattivarsi e non potrà più provare a registrarsi. Pur potendo continuare a giocare anche in questo caso. Potete recuperare tutte le informazioni sul sito ufficiale, in cui è anche possibile procedere con l’adesione al programma.