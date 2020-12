Il nuovo singolo di Tiziano Ferro è in arrivo. Lo conferma l’ultimo post dell’artista che scrive di essere impegnato nella prova abiti in previsione di un nuovo videoclip ufficiale. Nessun dettaglio aggiuntivo emerge dalle prime parole del cantante sul nuovo singolo.

Certo è solo che il nuovo singolo di Tiziano Ferro è in arrivo. Si tratterà del terzo singolo estratto dall’album di cover Accetto Miracoli: L’Esperienza Degli Altri, già disponibile nei negozi e in digital download. Il nuovo singolo di Tiziano Ferro arriverà in radio dopo il primo estratto, Rimmel di Francesco De Gregori, e dopo il brano attualmente in rotazione, ovvero E Ti Vengo A Cercare di Franco Battiato.

Nessuna anticipazione sul prossimo. “Qualcuno ha detto “prova abiti”? Qualcuno ha detto VIDEO NUOVO?!”, scrive Tiziano Ferro sui social e lascia spazio alle prime ipotesi dei fan.

Quale sarà il suo nuovo singolo? Fino a questo momento, Tiziano ha preferito brani non troppo scontati per la radio e sicuramente di nicchia. Questa linea potrebbe escludere la promozione di brani come Almeno Tu Nell’Universo e Nel Blu Dipinto Di Blu ma anche Ancora, Ancora, Ancora e Margherita. La scelta del nuovo singolo di Tiziano Ferro potrebbe quindi ricadere su Morirò D’Amore oppure Bella D’Estate, ma anche Non Escludo Il Ritorno.

La tracklist di Accetto Miracoli: L’Esperienza Degli Altri

1 – Rimmel di Francesco De Gregori – 1° singolo

2 – Morirò d’amore di Giuni Russo

3 – Bella d’estate di Mango

4 – Margherita di Riccardo Cocciante

5 – E ti vengo a cercare di Franco Battiato – 2° singolo

6 – Almeno tu nell’universo di Mia Martini

7 – Cigarettes & Coffee di Scialpi

8 – Perdere l’amore di e con Massimo Ranieri – brano per I Love My Radio

9 – Piove di Jovanotti con Box of Beats

10 – Portami a ballare di Luca Barbarossa

11 – Nel blu dipinto di blu di Domenico Modugno

12 – Ancora, ancora, ancora di Mina

13 – Non escludo il ritorno di Franco Califano