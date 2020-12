Dopo i sorprendenti risultati della scorsa settimana, Il Collegio 5 torna in onda oggi, martedì 1 dicembre alle 21.20, con una nuova puntata in cui i ragazzi continueranno a studiare e mentre gli ultimi cercheranno di arrivare primi in voti ed educazione, i primi cercheranno di arrivare ultimi. Questo è quello che pensa Andreini che la settimana scorsa ha dato di matto quando ha letto i voti e si è ritrovato secondo dietro Di Piero che ha gongolato di gusto davanti alla reazione dell’amico.

La sesta settimana de Il Collegio 5 inizia con una lezione del professor Maggi sulla satira, mentre poco dopo il professor Carnevale inaugura la giornata dello studente incentrata quest’anno sul tema della lotta alla mafia e sul ricordo di Falcone e Borsellino. I ragazzi partecipano in modo appassionato alla discussione e l’emotività sale alle stelle arrivando a coinvolgere anche gli stessi professori. La commozione non mancherà così come i momenti intensi ricordando alcuni momenti della nostra storia italiana.

Ecco il promo della puntata di oggi:

⚡ Motivazione, determinazione e molta impertinenza 👉🏻 una nuova puntata ricca di sorprese sta arrivando 🔥



Ciliegina sulla torta, per distendere un po’ gli animi, ecco arrivare il bidello Enzo che prepara un’apprezzatissima grigliata che darà spazio a balli e canti. I giorni passano così tra lezioni di ballo, esercizi di creatività col professor Carnevale e il cineforum, ma la vera novità è l’arrivo dei genitori di alcuni studenti, convocati direttamente dal Preside.

Le prime immagini del promo della puntata di questa sera lasciano intendere anche che la bella Scarano finirà di nuovo nei guai visto che la ritroveremo costretta a fare le pulizie nel dormitorio con i gemelli neo arrivati nella casa. Cosa avrà combinato questa volta Giulia?