Charlie Brooker lo aveva detto solo pochi mesi fa: in questo momento non sono sicuro che sia possibile sopportare delle storie sulle società al collasso. Eppure Hugh Grant, nel discutere con la stampa del finale di The Undoing, ha ammesso che il creatore di Black Mirror è al lavoro per Netflix su un mockumentary sul 2020. La rivelazione è arrivata durante un’intervista a Vulture, in cui Hugh Grant ha dato conto dei suoi prossimi impegni professionali:

D: Sai già quale sarà il tuo prossimo progetto?

R: A dire il vero, domani devo girare una cosa. Charlie Brooker ha scritto un mockumentary sul 2020. È per Netflix, e io interpreto uno storico che viene intervistato su cos’è successo quest’anno. Devo dire che sono abbastanza repellente! Vi piacerà la mia parrucca.

Che si sia trattato davvero di una gaffe o fosse invece un annuncio mirato, la notizia non contraddice quanto anticipato da Brooker a IndieWire in un’intervista di maggio. In quell’occasione la testata ha posto al creatore di Black Mirror la più ovvia delle domande, e più che sensata è apparsa la risposta di Brooker, convinto che il mondo stesse attraversando una fase già abbastanza deprimente per riuscire a far posto a un’ipotetica Black Mirror 6.

Nella stessa occasione Brooker ha ammesso di essere comunque parecchio impegnato nel cercare di ravvivare la mia vena comica scrivendo sceneggiature che riescano a farmi ridere. È più che probabile che stesse riferendosi al mockumentary menzionato da Hugh Grant, per il quale si prospetta comunque un’attesa di diversi mesi. Messi da parte i deludenti risultati della quinta stagione di Black Mirror e richiamando invece episodi più riusciti – dal crudele The National Anthem al nostalgico San Junipero – il mockumentary potrebbe davvero offrire spunti di riflessione diversi – non per forza amaramente ironici – su un’annata che una certa fetta della serialità si è limitata a incorporare nelle proprie narrazioni.

Hugh Grant non si è lasciato sfuggire alcun dettaglio sul nuovo impegno di Brooker per Netflix, ma la volontà dello sceneggiatore di riconnettersi al proprio io umoristico potrebbe riportare alla luce alcune delle ispirazioni che, tra il 2006 e il 2016, hanno nutrito Annual Wipe, la dark comedy BBC in cui Charlie Brooker ha incanalato le proprie riflessioni sugli eventi di cronaca più emblematici del momento.

Si attendono ulteriori commenti sulla notizia da parte dello stesso Brooker o di Netflix.