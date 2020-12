Chiudere un’annata, nel mondo dei videogiochi, significa anche tirare le somme e assegnare premi. E la classifica dei migliori videogiochi mobile del 2020 stilata da Google Play sostanzialmente fa questo. Nell’attesa che anche i The Game Awards dei prossimi giorni sanciscano il loro verdetto basato sulla qualità riscontrata nelle diverse produzioni.

Una situazione sostanzialmente analoga quella che si vive nella classifica dei migliori videogiochi mobile del 2020. Tante le produzioni che hanno provato a imporsi all’attenzione degli appassionati durante gli ultimi dodici mesi. Ma soltanto pochi eletti sono riusciti a rientrare nelle grazie dei videogiocatori a tal punto da meritarsi un riconoscimento effettivo.

Andiamo dunque a scoprire assieme chi è riuscito a emergere dalla massa di produzioni videoludiche rilasciate durante quest’anno.

I migliori videogiochi mobile 2020 su Google Play, i vincitori

Quello che andremo a fare, capovolgendo le gerarchie della classifica pubblicata da Google Play, sarà lasciare per ultimo il miglior gioco assoluto. Per mettere in questo modo la canonica ciliegina su una torta che promette soddisfazioni non da poco per tutti i palati.

Troviamo quindi, come gioco Google Play 2020 – vale a dire il più votato – Dream League Soccer 2021. La passione per il calcio non poteva non sconfinare anche sui dispositivi mobile, e questo verdetto ne è una prova evidente.

Il mondo dei titoli competitivi offre numerosi spunti, con una lista assai ricca pronta a soddisfare gli utenti. Troviamo infatti Brawlhalla, Bullet Echo, Gwent The Witcher Card Game, Legends of Runeterra e The Seven Deadly Sins Grand Cross.

Tra le migliori produzioni indie della classifica dei migliori videogiochi mobile del 2020 su Google Play ci sono invece Cookies Must Die, GRIS, Inbento, Maze Machina e Sky Figli della Luce.

I casual hanno poi una loro personalissima categoria, che va ad abbracciare tutti quei gamer meno votati al mondo del gaming hardcore. È il caso di Avventure di Frozen di Disney Un gioco match-3, DreamWorks Trolls Pop Bubble Shooter & Collection, EverMerge, Harry Potter Enigmi & Magia e SpongeBob Sfida al Krusty.

Chiudiamo la rassegna delle principali categorie con quella dedicata alle produzioni più innovative. E tra queste le principali sono state Fancade, Genshin Impact, Minimal Dungeon RPG e The Gardens Between e Very Little Nightmares.

Il momento dell’incoronazione del re è quindi arrivata. A svettare su tutti, dall’alto del suo Game of the Year Mobile 2020, c’è Genshin Impact. Una pioggia di votazioni positive, unitamente a un numero di download mastodontico, lo rende il titolo più apprezzato del 2020. Un risultato mica da poco, vista anche la concorrenza.

Fonte