Arrivano in queste ore i messaggi degli artisti per il World AIDS Day. Ogni anno il 1° dicembre ricorre la Giornata Mondiale contro la malattia che dal 1981 ha ucciso più di 25 milioni di persone e in questa ricorrenza il mondo ricorda quanto sia importante la sensibilizzazione e l’educazione alla prevenzione contro la trasmissione del virus dell’HIV.

Per questo da questa mattina si moltiplicano i messaggi degli artisti per il World AIDS Day. In prima linea Piero Pelù, il rocker fiorentino che negli anni ’90 è stato anche testimonial della pubblicità progresso con il messaggio: “L’AIDS non guarda in faccia a nessuno”. A questo giro il frontman dei Litfiba ci ricorda che lo strumento più efficace contro l’AIDS è la prevenzione e grida a gran voce “Proteggiamoci”.

Segue Paola Turci, che nel celebrare questa Giornata importante ricorre al drappo rosso, simbolo della lotta contro l’AIDS, e dedica un pensiero alle vittime e alle loro famiglie. Alessandra Amoroso usa l’hashtag #worldaidsday e nelle stories su Instagram posta una foto di mani che si tengono unite dal drappo rosso.

Francesca Michielin ci ricorda che lottare contro l’AIDS è importante anche in un contesto storico così difficile come la pandemia del virus Sars-CoV-2. Noemi cita la celebre frase sul prossimo, sugli incontri con persone che sorridono ma potrebbero portare nel grembo una battaglia che non conosciamo.

Chiara Galiazzo sottolinea che quando si parla di AIDS non esistono “categorie a rischio” ma “comportamenti a rischio”, rinnovando l’invito a proteggerci. Questa terribile malattia uccise Freddie Mercury, che 10 giorni prima di morire interruppe l’assunzione di medicine e si spense a seguito delle complicazioni di una polmonite nel 1991.

Tra i messaggi degli artisti per il World AIDS Day il filo rosso è l’importanza della prevenzione, la parola più ricorrente in tutte le campagne di sensibilizzazione di tutto il mondo e di tutti i tempi.

Oggi è la Giornata Mondiale dell’AIDS. È giusto ricordarsi ogni giorno che non esistono categorie a rischio ma comportamenti a rischio. E che anche in questo caso la prevenzione fa la differenza. #WorldAIDSDay — Chiara Galiazzo (@Chiara_Galiazzo) December 1, 2020

“Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai niente.

Sii gentile. Sempre”#WorldAIDSDay #divorzio pic.twitter.com/J0WasgKph0 — Noemi (@noemiofficial) December 1, 2020

Oggi è il #WorldAIDSDay, giornata mondiale contro l'AIDS.

Quello che stiamo vivendo richiama quotidianamente tutta la nostra attenzione, ma la ricerca per sconfiggere altre importanti malattie tuttora attive come l’AIDS continua e va valorizzata tutti i giorni. — Francesca Michielin (@francescacheeks) December 1, 2020