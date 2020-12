Prosegue la programmazione di Grey’s Anatomy 17 su Fox, in prima visione assoluta per l’Italia: martedì 1° dicembre va in onda il terzo episodio dal titolo Dai Qualcosa, che fa seguito alla speciale première di due ore trasmessa la scorsa settimana.

Grey’s Anatomy 17 su Fox ha debuttato il 24 novembre, a breve distanza dall’esordio negli Stati Uniti, il 12 novembre su ABC: il canale 112 di Sky trasmetterà un episodio a settimana della nuova stagione, fino al sesto che rappresenta il finale invernale, dopodiché la programmazione riprenderà con la seconda parte nel 2021 per i restanti dieci episodi. A quanto pare, infatti, la stagione dovrebbe fermarsi a soli 16 episodi rispetto ai soliti 24, a causa del ritardo nell’inizio della produzione dovuto all’emergenza Covid.

Nel terzo episodio di Grey’s Anatomy 17 su Fox, Meredith è ricoverata in ospedale dopo essere svenuta nel parcheggio dell’ospedale e tutte le attenzioni dei medici sono su di lei. L’episodio svela la sua diagnosi e mostra per l’ennesima volta l’eroina della serie combattere una battaglia per la vita: una scelta meditata dagli sceneggiatori, fatta per inviare un messaggio forte al pubblico.

Anche in questo episodio Patrick Dempsey fa da guest star nei panni di Derek Shepherd, apparendo a Meredith in sogno su una spiaggia. Il suo è solo il primo personaggio storico a fare ritorno in questa stagione, che richiamerà diverse ex star della serie.

Ecco la trama e il promo del terzo episodio di Grey’s Anatomy 17 su Fox, in onda alle 21:05 di mercoledì primo dicembre.