Sarebbe bello poter impostare sfondi diversi per ogni chat di conversazione su WhatsApp, così da ampliare la gamma di personalizzazione offerta dalla piattaforma, per la verità ancora un po’ indietro sotto questo profilo. Doveva esserne al corrente anche il team di sviluppo, che, come riportato da ‘engadget.com‘, ha annunciato alcune novità che saranno in arrivo prossimamente.

Le modifiche che verranno apportate riguardano innanzitutto l’opportunità di cambiare lo sfondo per ogni conversazione di chat, utilizzando magari una foto di famiglia per il relativo gruppo, un’immagine scolastica per quello delle mamme (non volevamo toccare quello che per molti è un tasto dolente, era solo per rendere l’idea), la foto di un pallone o di un campo da gioco per quello del fantacalcio, e così via discorrendo. Finora, invece, il medesimo sfondo veniva impostazione per ogni singola conversazione di chat, senza fare alcuna distinzione. Sono stati anche aggiunti nuovi sfondi doodle, e la possibilità di utilizzare sfondi diversi in base al tema in uso (chiaro o scuro). Un’altra bella notizia riguarda i tempi entro i quali dovrebbero essere messe a disposizione queste personalizzazioni su WhatsApp: dovrebbe volerci all’incirca una settimana per la distribuzione delle novità appena annunciate.

Come potete vedere, la situazione sorride agli utenti che ogni giorno decidono di utilizzare WhatsApp, che risulta essere ancora oggi l’app di messaggistica istantanea più popolare al mondo, dall’alto dei suoi 100 miliardi di messaggi inviati e ricevuti ogni giorno. Non resta altro che attendere la prossima settimana per vedere arrivare la novità annunciata dagli sviluppatori che ci consentirà, in primo luogo, di impostare uno sfondo diverso per ogni singola chat. Se volete farci qualche domanda o avete dubbi da chiarire, il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.