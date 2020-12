Per acquistare un’iPhone 12 Pro sul sito Apple e farselo spedire a casa, dispiace dirlo ai fan del brand, è già troppo tardi. Si dovranno preferire altri canali di vendita e semmai scegliere o altre opzioni di ritiro o ancora tutt’altro melafonino. L’azienda di Cupertino ha messo a disposizione una sua speciale guida allo shopping natalizio in cui informa i suoi già clienti e i potenziali tali dei tempi necessari per le consegne di nuovi dispositivi. Ebbene, nel caso di alcuni ultimi melafonini, forse a causa della poca disponibilità di scorte, farsi recapitare il pacco in tempo per essere messo sotto l’albero di Natale è davvero un’impresa impossibile.

Come segnalato appunto sul sito Apple, chi preferisce un iPhone 12 Pro e Pro Max non ha alcuna speranza. L’acquisto dei due specifici modelli doveva semmai essere concluso per lo scorso 27 novembre. Arrivati al 1 dicembre non c’è più la possibilità di ricevere il melafonino in tempo per il giorno 24 dicembre. Probabilmente la vendita delle varianti non è andata per nulla male se a più di 20 giorni dalle feste di fine anno, la consegna degli esemplari non sono assicurati per una spedizione celere. Un’alternativa per l’arrivo a domicilio per le unità in questione potrebbe essere quello di acquistare online la merce ma farsela recapitare presso uno store fisico. Questa opzione finale andrà comunque verificata di caso in caso e al momento di un’eventuale transazione.

Se gli iPhone 12 Pro sul sito Apple non arriveranno in tempo per Natale anche se acquistati in questo momento, non è possibile dire la stessa cosa per il modello standard iPhone 12 e ancora per l’iPhone 12 Mini. In entrambi i casi, come confermato dalla stessa Apple, le consegne saranno garantite a tutte le transazioni effettuate entro il 21 dicembre. Insomma, per i melafonini meno costosi, almeno al momento di questa pubblicazione, non sussistono problemi di scorte o di altro tipo.