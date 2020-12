Occorre fare i conti con nuovi problemi Unicredit oggi 1 dicembre, almeno stando alle segnalazioni che ho avuto modo di raccogliere poco dopo le 10. Situazione ancora tutta da definire, ma stando ad alcuni commenti riscontrati sui social sembrerebbe che l’anomalia si riscontri in fase di login con l’app ufficiale. Il condizionale è d’obbligo, perché le informazioni disponibili fino a questo momento sono ancora frammentarie. Vi anticipo, però, che i numeri non sono tali da indurmi a parlare di down.

Qualche dettaglio preliminare sui problemi Unicredit di oggi 1 dicembre

In attesa di possibili comunicazioni ufficiali utili per far luce sui problemi Unicredit di oggi 1 dicembre, posso rimandarvi ad un nostro vecchio articolo, con il quale potrete fronteggiare al meglio situazioni nelle quali si riscontrino malfunzionamenti al momento del login all’app ufficiale. Dunque, il bug andrà monitorato con grande attenzione nei prossimi minuti, sperando ovviamente che i tecnici siano in grado di gestire la situazione nel più breve tempo possibile.

Informazioni in tempo reale sui problemi Unicredit le potete ottenere come sempre su Down Detector, tramite l’apposita pagina, mentre nei prossimi minuti continuerò a monitorare i canali social dell’azienda. Questo, nel caso in cui dovessero essere pubblicate informazioni ufficiali a proposito dell’anomalia di questo martedì. Nel frattempo, qualora abbiate riscontrato errori in fase di login con la vostra app, o in altro contesto, fatecelo sapere con un commento a fine articolo. Solo così riusciremo a definire al meglio la situazione che si è venuta a creare in Italia.

Aggiornamento ore 10:45. Le segnalazioni sui problemi Unicredit di oggi 1 dicembre sono costanti in questi minuti, ma non abbiamo ancora picchi che mi inducono a parlare di down. Rinnovo dunque l’invito ai nostri lettori nel condividere la propria esperienza stamane.