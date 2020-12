Cristiano Malgioglio al Grande Fratello Vip 2020 ha preso subito il posto centrale riservato fino alla scorsa settimana alla Contessa e ha avuto modo di dire la sua su tutto e tutti a cominciare dal prolungamento del programma fino a febbraio e finendo ai Gregorelli. Finalmente la regina Malgy è tornata al suo posto spinto dalla voglia di socializzare, una cosa che con il Coronavirus ancora in giro non può fare, e da quella di tornare in tv. I programmi ultimamente scarseggiano un po’ così come la possibilità di andare in giro per locali ed eventi e allora quale migliore lavoro se non quello di rimanere chiusi al sicuro nella casa del Grande Fratello Vip 2020?

Questo è quello che ha spinto Cristiano Malgioglio a rimettersi in gioco con buona pace del pubblico del Grande Fratello Vip 2020 che ha fatto finire il paroliere in tendenza sui social già ieri pomeriggio e non a torto. L’entrata in scena del “nuovo” concorrente ci ha riservato tanto trash a cominciare dalle buone banane che ha trovato in casa a finire con il suo commento sui Gregorelli etichettati come personaggi di vecchie soap venezuelane.

La serata al Grande Fratello Vip 2020 ha preso il via così ma ha saputo poi assumere le solite tinte da people show con lacrime, incontri e interventi di parenti e amici che hanno un po’ stuzzicato i protagonisti della casa. Il momento più discusso, però, è stato quello in cui la notizia della morte di Maradona arriva nella casa e, in particolare, a Maria Teresa Ruta.

In molti sono stati contenti di questo particolare omaggio della trasmissione di Canale5 a Diego Armando Maradona ma altri sono letteralmente indignati visto che in questo triste mese si sono spenti anche Stefano D’Orazio e Gigi Proietti, e allora perché non comunicarlo ai ragazzi in casa ignari di tutto? Forse non erano loro grandi artisti italiani che andavano ricordati in qualche modo come è successo ieri sera con Maradona?

Alla fine della serata l’attenzione si è spostata di nuovo sul gioco con l’eliminazione di Enock secondo il volere del pubblico e le nuove nomination che hanno rimesso in gioco Stefania Orlando, Dayane Mello, Pierpaolo Pretelli, Tommaso Zorzi, Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi. Sono i nominati della 22esima puntata del Grande Fratello Vip allo scontro al televoto fino a venerdì.