Il cast e i personaggi di iZombie 5 sbarcano su Netflix. Dal 1° dicembre la quinta e ultima stagione della serie comedy horror è disponibile sulla piattaforma di streaming, aggiungendosi alle restanti già presenti.

La serie è stata creata da Rob Thomas e Diane Ruggiero-Wright per la rete CW. Si tratta di un libero adattamento del fumetto omonimo di Chris Roberson e Michael Allred, e pubblicato dalla DC Comics sotto la Vertigo. La storia segue le vicende di una dottoressa diventata uno zombie di nome Olivia “Liv” Moore che lavora come un medico legale alla polizia di Seattle e allo stesso tempo aiuta a risolvere i casi di omicidi.

In questo capitolo finale ci sono tante novità e colpi di scena. Avevamo lasciato la protagonista Liv di fronte alla scoperta del piano di Vivian Stoll e del suo esercito: stabilirsi a Seattle e renderlo un paradiso per tutti gli zombi. Liv, intanto, ha abbracciato la nuova identità come capo dei Renegade, dopo che la loro leader è stata assassinata. Major, infine, riesce a infiltrarsi a capo dell’azienda, stabilendo così un nuovo accordo con Blaine e Don-E per il traffico di cervelli a New Seattle.

iZombie 5 si apre ponendo una serie di domande. Innanzitutto, la cura verrà trovata? A che punto è il rapporto tra Liv e Major? E come diventerà Seattle alla fine della serie? Umani e non morti infatti co-abitano insieme, e Liv avrà certamente un ruolo principale in tutto questo. L’ultima stagione inoltre esplorerà un po’ la famiglia della protagonista per capire come se la stanno passando.

Nel cast e personaggi di iZombie 5 ritroviamo Rose McIver nei panni di Liv Moore; Malcolm Goodwin è il poliziotto della polizia di Seattle, Clive Babinaux; Rahul Kohli veste i panni di Ravi Chakrabarti e lo vedremo alle prese con una cura per gli zombie; Robert Buckley è Major Lilywhite, ex fidanzato di Liv, che nel mondo degli zombie ha un grande impatto; David Anders è Blaine McDonough, zombie spacciatore di cervelli; Aly Michalka interpreta Peyton Charles, migliore amica di Liv e ragazza di Ravi; Bryce Hodgson è Don-E, braccio destro di Blaine; e Jessica Harmon nel ruolo di Dale Bozzio, la moglie di Clive.

Non ci saranno invece Daniel Bonjour nei panni del ragazzo di Liv, Levon Patch, e Jason Dohring nella parte di Chase Graves, personaggi entrambi morti nella quarta stagione. L’attore Robert Knepper, che interpreta Angus McDonough, è stato allontanato dal set in seguito ad alcune accuse di violenza sessuale e non tornerà nella quinta stagione.