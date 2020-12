Ottime notizie per il prezzo del Samsung Galaxy S21 che potrebbe essere più basso di quello dell’attuale gamma Galaxy S20. Le ammiraglie previste già a gennaio 2021 non dovrebbero subire un incremento del valore commerciale rispetto ai predecessori, anzi l’importo per l’acquisto dei top di gamma potrebbe essere addirittura inferiore.

La rivelazione molto interessante ci viene fornita dal sito SamMobile che ha preso in considerazione alcuni rumor provenienti dalla Corea del Sud. L’autorevolezza della fonte ci fa credere che la strategia commerciale di seguito dettagliata sia quanto meno verosimile e dunque più che credibile seppur non ufficiale.

Secondo le ultime anticipazioni per il Samsung Galaxy S21 standard sarà necessaria una cifra compresa tra gli 849 e 899 dollari. Prendendo sempre in considerazione il dollaro americano, l’attuale Galaxy S20 è stato lanciato all’inizio del corrente anno in USA a 999 dollari. Il risparmio sarebbe dunque di circa 100 dollari e la stessa somma potrebbe essere “bonariamente” convertita in circa 100 euro.

Per quanto riguarda il prezzo del Samsung Galaxy S21 Plus, saremmo al cospetto di una flessione del prezzo molto simile. In particolar modo, il modello già più avanzato non costerebbe più di 1099 dollari, mentre il predecessore Galaxy S20 Plus è stato lanciato circa 10 mesi fa a 1199 dollari. Per finire l’ammiraglia delle ammiraglie ossia il Samsung Galaxy S21 Ultra non costerebbe di più di 1299 dollari. Anche in questo terzo caso il risparmio rispetto al predecessore del 2020 sarebbe pari a circa 100 dollari.

Fa piacere non solo sapere che per il prezzo del Samsung Galaxy S21 si stia pensando di non aumentare ancora i valori di listino rispetto alle ammiraglie ancora oggi di scena. Il produttore avrà tenuto conto dell’attuale pandemia che ha diminuito i profitti del settore smartphone o magari avrà pianificato una strategia più aggressiva per colpire meglio la concorrenza. Staremo a vedere se tutte le anticipazioni saranno confermate.