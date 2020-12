All Together Now si sposta al sabato. Lo sconvolgimento dei palinsesti Mediaset ha comportato lo spostamento della semifinale del programma, alla quale avrebbe dovuto prendere parte anche Renato Zero.

Il Silenzio Dell’Acqua, fiction con Ambra Angiolini che non ha ottenuto il riscontro sperato, si sposta al mercoledì, prendendo così il posto di All Together Now che conquista il sabato dopo la finale dei record di Tu Sì Que Vales.

Torna anche il Grande Fratello al venerdì, dopo l’annuncio del prolungamento esagerato che ha mandato in crisi i concorrenti. Alfonso Signorini, con Pupo e Antonella Elia, si riprende così il doppio appuntamento del lunedì e del venerdì fino a nuovo ordine e probabilmente fino alla finale del 15 febbraio.

Il programma di Canale 5 si prende, quindi, il sabato. Lo show condotto da Michelle Hunziker è stato riproposto dopo diverse stagioni in una versione completamente rinnovata, con una giuria composta da Anna Tatangelo, Rita Pavone, Francesco Renga e la collaborazione speciale di J-Ax.

La nuova stagione del programma dell’ammiraglia Mediaset è tornata con un assetto completamente rinnovato a causa del Covid, che non ha permesso l’avvicendamento dei concorrenti come era accaduto per le passate edizioni. I partecipanti sono quindi in numero ridotto, con la giuria di esperti che dà un parere in più sui concorrenti in gara.

Presente anche il muro degli esperti, che dà il primo giudizio sui concorrenti in gara. Tale punteggio è poi rimaneggiato dai giurati che scelgono di confermare, aumentare o togliere alcuni punti a seconda della resa dell’esibizione.

Il montepremi finale è di 50000 euro, cifra che i concorrenti in gara dovranno contendersi fino alla finale in programma il 12 dicembre. Il programma andrà in onda su Canale5 e in streaming sui canali dedicati Mediaset Play. Il programma vivrà anche sui social attraverso i commenti degli utenti con gli hashtag dedicati allo show.