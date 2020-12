La richiesta del codice della lotteria degli scontrini è possibile da questo martedì 1 dicembre. Chiunque vorrà partecipare all’iniziativa voluta dal Governo per incentivare gli acquisti con carte di credito, bancomat ed altre modalità elettroniche, farà bene a richiedere la sua stringa univoca e personale direttamente dal sito predisposto allo scopo.

Come raccontato anche nella giornata di ieri, il codice della lotteria degli scontrini potrà essere utilizzato per tutti gli acquisti di importo superiore ad 1 euro. Ogni importo di spesa, in base al suo ammontare, darà diritto ad un determinato numero di punti. Più punti si accumuleranno in tutto il mese di dicembre, più possibilità si otterranno per le estrazioni al via a gennaio per ottenere cashback di quanto speso o altri premi.

Come effettuare dunque la richiesta del codice della lotteria degli scontrini? I cittadini italiani interessati dovranno andare sul sito dedicato del Governo e dalla Home selezionare e visitare subito la sezione “Partecipa ora”. I passaggi da effettuare per ottenere la propria stringa personale saranno solo 3. Senza alcuna registrazione preventiva, bisognerà inserire il codice fiscale personale e successivamente, un codice di sicurezza auto generato dal sistema e visualizzabile a schermo o ascoltabile con apposito audio. L’ultimo step è rappresentato semplicemente dal comando “Genera Codice”.

Il codice verrà fornito in formato card, con stringa alfanumerica ma anche con barcode appunto. Quanto visualizzato a schermo potrà essere immediatamente salvato su computer o dispositivo mobile ma anche stampato per essere mostrato ai negozianti. In caso di perdita del codice specifico, sarà possibile richiederlo in qualsiasi momento, seguendo la stessa identica procedura già segnalata, dunque sempre senza alcuna registrazione preventiva o richiesta di recupero delle credenziali.

Un test effettuato in redazione in questo day one delle richieste per il codice della lotteria degli scontrini, la procedura si è svolta velocemente e senza problemi di sorta. L’ingranaggio, per il momento, funziona alla perfezione.