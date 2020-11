Zucchero ospite di Andrea Bocelli per Believe In Christmas: è lui il primo degli amici attesi nell’evento natalizio del tenore.

Ad annunciare la presenza di Zucchero al concerto del 12 dicembre è stato lo stesso Andrea Bocelli attraverso un messaggio sui social: è Zucchero il primo ospite del suo grande evento in diretta streaming in tutto il mondo prima delle festività natalizie.

“Cari amici, sono particolarmente felice di comunicarvi che il mio caro amico Zucchero ha accolto il mio invito ed ha confermato la sua partecipazione allo straordinario evento del prossimo 12 dicembre, in diretta streaming dal Teatro Regio di Parma”, scrive Bocelli sui social nel ricordare l’appuntamento per il quale i biglietti sono già disponibili per l’acquisto online.



Zucchero ospite di Andrea Bocelli per Believe in Christmas: “Il bluesman vulcanico che ha conquistato il mondo sarà quindi dei nostri e con una spettacolare sorpresa accrescerà ulteriormente l’incanto di Believe in Christmas”, scrive il tenore, entusiasta di potersi collegare con i fan per festeggiare il Natale e scambiarsi i tradizionali auguri, seppur a distanza. A causa delle normative vigenti atte a contenere la diffusione del Covid-19, infatti, non sarà possibile per Bocelli accogliere il pubblico in teatro ma l’evento sarà fruibile in tutto il globo.

Nel parlare della presenza di Zucchero, Bocelli fa riferimento agli esordi della sua carriera. Nel 1994, infatti, il tenore partecipò al Festival di Sanremo nella categoria delle Nuove Proposte con il brano Il Mare Calmo Della Sera scritto proprio da Zucchero.



“Sarà ancora più bello essere virtualmente con tutti voi a festeggiare il Natale, sarà ancora più emozionante farvi gli auguri insieme a Zucchero: l’artista che quasi trent’anni fa ha impresso una spinta decisiva al decollo della mia carriera… E Il 12 dicembre il destino, ancora una volta, incrocerà le nostre strade!”

Il concerto di Andrea Bocelli Believe In Christmas inizierà alle ore 21.00 (ora italiana). Tutti i dettagli sui biglietti sono disponibili qui.