Vite in Fuga verso il finale di stagione? La fiction con Claudio Gioè e Anna Valle non è di certo riuscita ad arrivare in alto come Doc Nelle tue Mani o Gli Orologi del Diavolo, ma comunque ha irretito il pubblico con una serie di colpi di scena e una corsa contro il tempo che potrebbe, alla fine, lasciare tutti di stucco mostrando il vero volto del colpevole, ma chi è stato ad uccidere Riccardo? Forse è stato davvero Claudio oppure c’è qualcuno che ha una maschera che presto cadrà?

Le domande a cui avremo risposta solo la prossima settimana sono tante ma l’unica cosa certa al momento è che Vite in Fuga tornerà in onda il 6 dicembre con Claudio pronto a consegnarsi alla polizia per rendere la sua famiglia finalmente libera. Questo è il regalo che l’uomo vuole fare alla moglie, che in questi giorni sta soffrendo per via del tradimento e per quello che è successo tra loro, e anche ai figli che soffrono la lontananza dalla propria vita e dai propri affetti.

A complicare le cose arriverà un’altra verità che Claudio aveva nascosto alla moglie ovvero il fatto che anche lui ha preso una tangente per tacere sulle operazioni pericolose che ha portato alla bancarotta e a quel punto decide di lasciarlo al suo destino e rinunciare alla loro famiglia.

Vite in Fuga tornerà in onda oggi, 30 novembre, con la quarta puntata in cui Casiraghi procura a Claudio un nuovo lavoro, come guardia giurata per un’azienda di portavalori, e lui e la moglie provano ad andare avanti, si illudono che sia possibile chiudere col passato, ma una lettera ricattatoria arriva a rompere quella serenità. Qualcuno ha scoperto le loro vere identità, ma chi? Ilaria è convinta di avere la risposta a questa domanda e si prepara ad affrontare il loro aguzzino.