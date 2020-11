Colonna Sonora è il nome scelto per il monumento a Ennio Morricone inaugurato a Cervara di Roma. Si tratta della prima scultura dedicata al maestro scomparso in questo anno infausto all’età di 91 anni. L’intera sua vita, del resto, è stata un’opera d’arte al servizio del cinema e dell’evoluzione della storia musicale. Morricone, infatti, ha alternato il suo lavoro tra esplorazioni dal classico e sperimentazioni rock, prog, e pop. Per questo è nata anche la raccolta Morricone Segreto con 7 inediti: non il solito compendio di musiche dalla cinematografia western, bensì un tributo alla carriera meno conosciuta del maestro.

Il monumento a Ennio Morricone, inaugurato dal sindaco di Cervara di Roma Adriano Alivernini è stato realizzato dagli artisti Oriana Impei e Matthias Omahen di Palombara. L’opera consiste in una colonna – appunto – con la base in continuità col fusto che termina con un capitello che è uno spartito musicale sul quale è poggiata una bacchetta. Una sorta di leggio-altare, quindi, realizzato come per invitare il maestro a continuare a deliziare il mondo con la sua musica. Intorno alla Colonna Sonora, inoltre, è avvolta una pellicola di note che riproducono il Notturno-Passacaglia che Ennio Morricone scrisse nel maggio 1998.

Il monumento a Ennio Morricone è realizzato in travertino ed è stato commissionato ai due artisti proprio dal Comune di Cervara di Roma. La location non è una scelta casuale: come racconta Oriana Impei il maestro trascorse gran parte della sua vita a Cervara e nel 2006 fu insignito con la cittadinanza onoraria. In quei luoghi, infatti, il compositore cercò ispirazione e pace per almeno 30 anni e per questo dopo la sua morte l’amministrazione disse di piangere “un cittadino e un amico”.

Il Comune, inoltre, si è fatto carico dell’acquisto del blocco utilizzato dai due artisti per la realizzazione dell’opera. Il monumento a Ennio Morricone sorge dunque tra i paesaggi che ispirarono il maestro.