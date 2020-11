Posso confermarvi in questi minuti i problemi Intesa Sanpaolo che sono stati segnalati da alcuni utenti. Poco dopo le 9.30 di oggi 30 novembre, infatti, il sistema ha “buttato fuori” coloro che avevano effettuato il login con le proprie credenziali, creando a conti fatti una situazione simile a quella che abbiamo analizzato sulle nostre pagine alcune settimane fa. Resta da capire se il problema sia serio, o se al contrario verrà gestito e risolto dallo staff tecnico a stretto giro. Come tutti sperano del resto.

Come si manifestano i problemi Intesa Sanpaolo del 30 novembre

Potendo effettuare test in prima persona, qualche dettaglio in più sui problemi Intesa Sanpaolo del 30 novembre ve li posso fornire. In attesa di eventuali comunicazioni ufficiali in merito, vi confermo che il malfunzionamento si verifica soprattutto con il login da desktop. Dopo aver effettuato un test, infatti, mi ritrovo con un messaggio di errore simile a quello che trovate nell’immagine ad inizio articolo. Con app, invece, l’accesso avviene regolarmente, anche se con estrema lentezza.

Inutile dire che potete monitorare l’andamento delle segnalazioni su questi inaspettati problemi Intesa Sanpaolo in tempo reale, grazie al solito contributo che ci arriva da Down Detector. Probabile che il modo in cui ha preso forma il malfunzionamento, secondo l’approfondimento che ho appena portato alla vostra attenzione, non determini almeno per ora numeri da vero e proprio down. Fate attenzione, sperando che il tutto possa rientrare nel più breve tempo possibile.

Nel frattempo, sentitevi liberi di commentare qui di seguito con la situazione che si è palesata davanti ai vostri occhi oggi 30 novembre. La situazione per ora è stabile coi problemi Intesa Sanpaolo di lunedì, nel senso che i numeri non sono così preoccupanti, ma al contempo stabili. Dunque, qualcuno riesce ancora ad entrare, seppur a fatica.