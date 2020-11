Gli smartphone pieghevoli stanno sempre più prendendosi la scena e il prossimo Samsung Galaxy Z Fold 3 è di certo il dispositivo tra i più attesi del 2021. Con un buon riscontro di pubblico per l’attuale Z Fold 2 e con una tecnologia Samsung arrivata a maturazione per questo tipo di device, è normale che ci si chieda come potrà essere il prossimo modello della serie e magari quanto potrà costare.

Proprio sul costo del prossimo Samsung Galaxy Z Fold 3 giungono anticipazioni, se non eccezionali, almeno confortanti. Questo perché il dispositivo in arrivo probabilmente a fine primavera o inizio estate prossima non dovrebbe arrivare a costare più del suo predecessore. Il valore di listino, insomma, dovrebbe rimanere invariato, almeno per la gioia di chi chi non era disposto a varcare la soglia dei 2000 euro per un dispositivo si rivoluzionario ma oramai proposto con una tecnologia abbastanza consolidata.

Le rivelazioni sul prezzo del prossimo Samsung Galaxy Z Fold 3 giungono da un leaker abbastanza affidabile del calibro di Mauri QHD. Come riportato anche nel tweet presente in questo articolo, si conferma lo stesso prezzo del prossimo device rispetto al suo predecessore. Se pensiamo che l’attuale Fold 2 è in vendita in Italia a 2049 euro nella sua versione 5G, è assolutamente verosimile credere che pure per i Fold 3 si andrà al massimo di poco oltre i 2049 euro di costo iniziale di vendita, nella peggiore delle ipotesi.

Nel caso in cui qualcuno auspicasse un lancio del nuovo Samsung Galaxy Fold 3 ad inizio 2021, magari in concomitanza con la serie Galaxy S21, dovrà probabilmente rassegnarsi a non vedere il dispositivo foldable prima di metà anno prossimo. Sembra chiara l’intenzione del produttore di non accavallare preziose uscite hardware, anche nell’ottica di non sminuire una serie rispetto ad un altra e dunque inibirne le vendite. Insomma, per il top di gamma pieghevole, l’attesa ancora non sarà breve.