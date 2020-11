Orietta Berti positiva al Coronavirus: la cantante lo comunica sui social ma tranquillizza subito i fan. Orietta Berti è positiva al Coronavirus ma sta bene; nonostante la positività al Covid-19, infatti, è asintomatica.

Orietta Berti ha raccontata su Instagram di essersi sottoposta ad un tampone di controllo negli scorsi giorni e di aver appena ricevuto i risultati. Il tampone ha dato esito positivo, quindi Orietta Berti è stata posta in isolamento domiciliare sotto il controllo di un medico, secondo gli attuali protocolli di monitoraggio dei contagi. Non ha, però, sintomi. Si tratta di un altro caso di Covid-19 completamente asintomatico, che non mette a rischio la salute della cantante, almeno per il momento.

“Care amiche e cari amici, desidero condividere con voi che ieri dopo un nuovo tampone di controllo sono risultata positiva al covid19”, ha scritto Orietta Berti sui social. “Sono a casa e sono sotto controllo medico”, ha aggiunto nel ringraziare tutti per l’affetto che sta ricevendo in queste ore. Ma non solo: Orietta Berti ha ribadito l’importanza di prestare attenzione ai più semplici gesti della vita quotidiana, sottolineando le buone abitudini giornaliere: indossare la mascherina di protezione individuale di qualsiasi tipologia, mantenere il distanziamento sociale ed evitare gli assembramenti, lavare spesso le mani o igienizzarle con gli appositi prodotti disponibili in commercio.

“Grazie a tutti per l’affetto e mi raccomando state attenti: indossate la mascherina, mantenete le distanze, lavare spesso le mani”, queste le raccomandazioni di Orietta Berti ai suoi seguaci.



Orietta Berti non è la prima cantante risultata positiva al Coronavirus. Prima di lei, Iva Zanicchi ma anche Shade e Nina Zilli oltre ad Ornella Vanoni che, una volta guarita, ha annunciato l’imminente uscita del nuovo album, Unica, atteso per gennaio 2021.