Si chiama OnePlus 9 il nuovo flagship della celebre compagnia cinese, pronta ad assaltare il mercato con la prossima gamma di smartphone dopo il discreto successo della serie 8. Gamma che nelle ultime due settimane ha fatto più volte capolino in rete, mettendo sul piatto prima il possibile design del modello base, poi quello della variante 9 Pro, che dovrebbe debuttare in contemporanea per offrire maggior scelta ad una più ampia fetta di potenziali consumatori. Non solo, nelle ultime ore sono emerse nuove indiscrezioni secondo cui OnePlus sarebbe al lavoro anche su un terzo modello, conosciuto per il momento con il nome OnePlus 9E.

La variante E di OnePlus 9 si è fatta strada sul web grazie al leaker Max Jambo, che ha diffuso la notizia sul suo account Twitter – riportata poi sulle pagine del sito 9to5Google. Non è comunque ancora chiaro se si possa trattare di un’opzione economica per la nuova gamma di OnePlus o al contrario della sua punta di diamante.

In ogni caso, è opinione dei più esperti che la nomenclatura vada ad indicare la prima opzione, dunque quella meno costosa – e di fatto meno performante dal punto di vista delle prestazioni. Allo stesso modo, secondo altri insider, questa scelta potrebbe andare in collisione con la recente uscita del OnePlus Nord e dei suoi successori, che rappresentano di fatto la linea medio gamma dell’azienda orientale.

Quel che pare certo, invece, è che i nuovi OnePlus 9 dovrebbero andare a montare sotto la scocca il SoC top di gamma che Qualcomm svelerà al Tech Summit. Lo schermo dovrebbe avere una diagonale di 6,7 pollici, e si vocifera di un refresh rate capace di toccare i 144Hz. Il Pro, inoltre, dovrebbe essere dotato di un audio stereo con supporto Dolby Atmos, mentre la finestra di lancio ipotizzata per tutti e tre gli smartphone sarebbe quella del mese di marzo del 2021.