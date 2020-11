Gli iPhone sono davvero impermeabili e dunque i consumatori possono utilizzarli in acqua con ben poche precauzioni? Una multa ad Apple inferta sia alla divisione internazionale che quella italiana del brand è stata appena sancita dalla nostra AGCM, ossia l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. In pratica l’azienda di Cupertino sarebbe accusata di pratica commerciale scorretta proprio per la specifica caratteristica dei melafonini.

Di cosa si sarebbe resa colpevole Apple? Diversi modelli delle ultime generazioni di iPhone (tra cui l’iPhone Plus, l’iPhone XR, l’iPhone XS, XS Max e ancora l’iPhone 11, l’iPhone 11 Pro e Pro Max) sarebbero stati pubblicizzati ampiamente anche per la loro resistenza ai liquidi. Le informazioni di vendita hanno fatto riferimento alla profondità massima del dispositivo variabile tra 4 metri e 1 metro (sulla base dei modelli) e ad un tempo massimo di 30 minuti di di immersione. Ebbene la colpa dell’azienda di Cupertino sarebbe stata quella di non chiarire adeguatamente che i parametri fin qui descritti si riferivano piuttosto a situazioni testate in laboratorio, con l’utilizzo di acqua filtrata, difficilmente replicabili nella vita di tutti i giorni.

La multa ad Apple per 10 milioni è stata sancita non solo per la motivazione appena riportata che ha a che fare con la scarsa pubblicità di alcuni aspetti dell’impermeabilità degli iPhone. La nostre Autority ha ritenuto giusto intervenire anche per un altro importante motivo. Proprio l’AGCM ha ricevuto parecchie segnalazioni di iPhone con danni causati da liquidi non passati in garanzia per la loro riparazione, proprio perché utilizzati in maniera impropria e non prevista dalle condizioni di vendita.

La multa ad Apple probabilmente verrà impugnata dal pool di avvocati di Cupertino e dunque la sanzione potrebbe ancora essere rivista o comunque rivalutata in un secondo momento. Per ora, oltre al pagamento della quota, Apple dovrà dare massima pubblicità sul suo sito alle reali condizioni di impermeabilità degli iPhone e pure alle condizioni di assistenza in garanzia per i danni da liquidi.