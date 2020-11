Laura Pausini su Spotify supera un miliardo di ascolti in streaming e mette a segno un vero e proprio record, almeno per quel che riguarda il mercato italiano.

Con il risultato appena raggiunto, infatti, Laura Pausini è l’artista italiana più ascoltata in streaming, nonché la prima artista italiana a superare il totale di 1 miliardo di streaming su Spotify. Il dato fa riferimento alla totalità delle sue canzoni, singoli e non, disponibili sulla piattaforma: sono infatti stati sommati tutti gli ascolti totalizzati dalla cantante su tutte le sue canzoni, in ogni lingua, dal momento della pubblicazione ad oggi.

Il gran totale supera il miliardo e porta Laura Pausini su Spotify ad essere la cantante nostrana più ascoltata di sempre, complice, sicuramente, il suo grande successo mondiale che le consente di essere ascoltata in ogni angolo del pianeta e di racimolare ascolti da diversi Paesi.

Non solo in Italia e in Europa: la musica di Laura Pausini varca costantemente i confini continentali, fino a raggiungere l’America. Non solo Messico e Argentina ma anche nell’America del nord si ascoltano le canzoni di Laura Pausini, di recente coach in un talent show estero.

Laura ha infatti trascorso gli ultimi mesi in Spagna, dove ha appena portato in finale a La Voz la sua squadra, Equipo Laura, in un’edizione posticipata a causa della pandemia da Coronavirus. All’ultima puntata del talent show spagnolo Laura Pausini ha portato due dei suoi concorrenti: Kelly Isaiah e Paula Espinosa, con il supporto del co-coach Carlos Rivera, al suo fianco per tutta la durata del programma.

Di recente, Laura Pausini si è resa protagonista di una polemica nel giorno della morte del campione di calcio Diego Armando Maradona, che coincideva con la giornata internazionale per la lotta contro la violenza sulle donne.