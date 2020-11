Arrivano le fiction su Canale5 è succede di tutto e Il Silenzio dell’Acqua 2 trasloca al mercoledì. Questo è solo uno dei cambiamenti annunciati da Mediaset in queste ore, una decisione presa in corsa dopo il flop degli esordi e gli esorbitanti ascolti (che nessuno si aspettava) di The Voice Senior di Antonella Clerici. Venerdì scorso Rai1 è riuscito a doppiare, o quasi, Canale5 lasciando la fiction con Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti a poco più dell’11% di share e proprio per questo i vertici hanno deciso di spostare la fiction al mercoledì già a partire dal 2 dicembre.

Lo spostamento de Il Silenzio dell’Acqua 2 al mercoledì ha innescato una serie di spostamenti a cominciare dal Grande Fratello Vip 2020 che torna nuovamente con una doppia puntata a settimana, al lunedì e al venerdì (anziché al sabato come annunciato nei giorni scorsi). A questo punto il posto lasciato vacante da Tu si Que Vales 2020 non sarà occupato dal reality di Alfonso Signorini bensì da All Together Now di Michelle Hunziker, altro fiore all’occhiello di questa programmazione autunnale.

L’unica certezza di questo valzer di spostamenti nel prime time di Canale5, almeno al momento, sembra essere la replica di Harry Potter i cui film continueranno ad andare in onda al giovedì fino alla fine di quest’anno.

Il Silenzio dell’Acqua 2 scappa dallo scontro diretto con The Voice Senior che dovrà vedersela con il rodato Grande Fratello Vip 2020 che proprio nelle nuove puntate chiamerà all’appello 9 vipponi nuovi di zecca da far entrare in casa e per rimanere fino alla fine di questa lunga edizione che si chiuderà a febbraio, cambiamenti permettendo.

L’appuntamento con la seconda puntata de Il Silenzio dell’Acqua 2 è fissato quindi per mercoledì 2 dicembre, poi la terza dovrebbe andare in onda il 9 e, infine, il finale, il 16, salvo nuovi cambiamenti. I fan, intanto, iniziano a tremare, il flop di ascolti chiuderà le porte ad una terza stagione e ad un nuovo caso per i due protagonisti?