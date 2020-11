Invisibili è il nuovo singolo di Roby Facchinetti, in radio dal 1° dicembre. Il brano è contenuto nell’ultimo album dell’artista bergamasco, con un testo che porta la firma di Stefano D’Orazio.

Il brano è rivolto agli ultimi, che in questi mesi di emergenza sanitaria sono diventati gli anziani. La pandemia ha dimenticato i suoi nonni, con intere generazioni spazzate via dal Coronavirus. Il testo scritto da SDO racconta la storia di una coppia di anziani che vive in solitudine ma gode ancora di un amore reciproco.

Il nuovo singolo in radio sarà accompagnato da un videoclip girato da Gaetano Morbioli, con Roby Facchinetti che vestirà i panni di un artista di strada, al fianco del suo chitarrista Michele Quaini. Il video è stato girato al parco Sigurtà di Valeggio sul Mincio.

Invisibili è scritto da Stefano D’Orazio ed è uno degli ultimi brani composti dall’ex batterista dei Pooh prima della sua prematura scomparsa avvenuta il 6 novembre scorso a seguito di una serie di complicazioni dovute all’infezione da Coronavirus.

Dopo alcune settimane di silenzio, Roby Facchinetti aveva voluto portare il ricordo di Stefano D’Orazio sul palco del Maurizio Costanzo Show. In quell’occasione, l’artista bergamasco ha anche eseguito Rinascerò, Rinascerai, che avevano scritto insieme per supportare Bergamo durante la prima onda di Coronavirus.

Roby Facchinetti e Stefano D’Orazio hanno trascorso 50 anni insieme sul palco, fino al 2009 quando Stefano D’Orazio ha deciso di lasciare il gruppo per dedicarsi a una serie di progetti personali. Nel 2015, il batterista è tornato nel gruppo per la reunion che hanno portato fino all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno il 30 dicembre 2016 per l’ultimo concerto.

La collaborazione tra i due artisti è continuata nonostante lo stop al progetto musicale dei Pooh, con alcuni brani scritti da Stefano D’Orazio e inseriti all’interno dell’ultimo album di Roby Facchinetti e distribuito da Believe. Il nuovo singolo, Invisibili, è disponibile in radio dal 1° dicembre. Ecco audio e testo del brano.

Testo Invisibili di Roby Facchinetti