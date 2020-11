Sono stati annunciati i vincitori dei Diversity Media Awards, trasmessi in diretta streaming TRUlive (Trasmissione a Rete Unificata), su RAIPlay e sui canali ufficiali di Diversity.

La cantante Emma Marrone è stata premiata come personaggio dell’anno e ad annunciare il suo premio è stato un amico e collega molto stimato e apprezzato non solo in Italia ma anche nel resto del mondo: Tiziano Ferro.

Tra tutti i personaggi nominati nella stessa categoria e molto attivi su tutti i fronti sociali, Tiziano Ferro è fiero di annunciare la vittoria di Emma Marrone, cantante nonché sua amica per la quale spende parole bellissime. Per Tiziano Ferro, Emma Marrone è una “donna generosa e piena di cuore”, una persona altruista che ha avuto piacere di conoscere qualche tempo fa e che definisce addirittura “un dono”.

Attualmente impegnata in giuria nella nuova edizione di X Factor, Emma Marrone guida il team degli Under Uomini e proprio tra i suoi concorrenti potrebbe esserci il candidato alla vittoria dell’edizione 2020.

In attesa di conoscere i progetti successivi di Emma Marrone, il suo impegno nel sociale è stato premiato: è tra i vincitori dei Diversity Media Awards, premiata da Tiziano Ferro con parole lusinghiere.

“Mi commuovo perché è una mia amica, una donna generosa, una donna piena di cuore e di altruismo; è stato un onore, un piacere e un grande dono poterla conoscere. La vincitrice nella categoria Personaggio Dell’Anno è Emma Marrone”, sono le parole di Ferro. Gli risponde subito Emma Marrone, in video, e lo ringrazia innanzitutto per le bellissime parole spese per lei.

“È stata un’edizione molto diversa dalle altre, ma siamo davvero felici del risultato. Abbiamo cercato di trasformare il limite di non poter realizzare un evento dal vivo con tutto il calore e la partecipazione che questo comporta, in opportunità: il digitale ci ha permesso di raggiungere e avere con noi anche amiche e amici lontani, e giocare ancora di più con la creatività” – dichiara Francesca Vecchioni, Presidente di Diversity – “Abbiamo ritenuto fondamentale, ancor di più quest’anno, celebrare chi nei media favorisce una rappresentazione valorizzante delle diversità, ed è per questo che il nostro grazie sincero è a tutte le nominate e i nominati: mai come ora infatti abbiamo bisogno di inclusione”.

Tutti i vincitori dei Diversity Media Awards:

Personaggio dell’Anno – Emma Marrone

Miglior Programma TV – Propaganda Live

Miglior Film Italiano – Mio fratello rincorre i dinosauri

Miglior Serie TV Italiana – La compagnia del cigno

Miglior Serie TV Straniera – Euphoria

Miglior Programma Radio – Ordinary Girls (Radio Popolare)

Miglior Campagna pubblicitaria – Love people, not labels (OVS)

Influencer dell’anno – Fumettibrutti

Miglior Prodotto Digitale – Profilo di Venti

Miglior Serie KIDS – Berry Bees