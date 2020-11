Grey’s Anatomy 16 non va in onda il 30 novembre su La7, per lasciare spazio ad una serata dedicata a Diego Armando Maradona: il lutto nel mondo del calcio che ha sconvolto tutti gli amanti di questo sport in ogni parte del mondo viene celebrato dalla rete con una serata che ripropone la storica partita dei mondiali dell’86 Argentina – Inghilterra.

Si tratta della partita che consacrò Maradona come l’idolo del calcio argentino e non solo: odiato dagli inglesi per quel goal di mano vissuto come una beffa (“è stata la mano di Dio“, avrebbe poi detto il calciatore creando un epiteto che sarebbe diventato il suo soprannome), Maradona in quel match segnò anche il goal rimasto nella storia per aver scartato 6 avversari prima di andare in rete.

Lunedì 30 novembre, al posto dei due episodi previsti di Grey’s Anatomy 16, La7 trasmette la storica partita con la telecronaca di Riccardo Cucchi e Walter Veltroni, in una speciale dal titolo La Partita di Maradona.

In seguito, in seconda serata, va in onda in replica Maradona di Kusturica, il film-documentario che racconta la parabola di Diego Armando Maradona dalle umili origini nella favela di Villa Fiorita al suo esordio nell’Argentinos Junior, passando per la vittoria dei mondiali e l’arrivo al Napoli che lo avrebbero reso un mito del calcio mondiale.

Di conseguenza, per una settimana salta l’appuntamento in prima tv in chiaro con Grey’s Anatomy 16 su La7: la serie va in panchina lunedì 30 novembre e tornerà la prossima settimana. La7 avrebbe dovuto trasmettere gli episodi 18 e 19 della sedicesima stagione, che andranno in onda lunedì 7 dicembre: sarà il penultimo appuntamento prima del finale di stagione. Quest’anno la serie si conclusa col ventunesimo episodio, in anticipo a causa della pandemia. Intanto Grey’s Anatomy 17, che sta raccontando proprio l’emergenza Covid negli ospedali, è in onda ogni mercoledì su Fox in anteprima assoluta in prima serata.